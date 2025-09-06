Juan Alcayaga, conocido popularmente como Don Carter, compartió recientemente cómo afrontó la dolorosa pérdida de su esposa, Marta Pino, quien falleció hace menos de un mes tras acompañarlo durante 42 años de vida en común.

En una entrevista con Podemos Hablar, el actor relató con profunda emoción lo que vivió en las últimas horas junto a “Piru”, como la llamaba con cariño. Una de las escenas que más lo marcaron fue el instante íntimo antes de su funeral.

“Antes de que la metieran al cajón, una de las hijas me dice ‘¿quieres quedarte solo con ella un ratito?’, y yo cerré la puerta del dormitorio y me quedé con ella”, narró.

“La abracé y le dije todo lo que tenía que decirle al oído. Le dije todo, todo, todo. Lo bueno, lo malo, lo agradecido, todo. Es rico tener esa oportunidad”, añadió.

Lo último que le dijo Juan Alcayaga a su esposa Marta “Piru” Pino

El comediante explicó que necesitaba ese momento para desahogarse y pedirle fuerzas a su esposa en medio del duelo. “Le dije que me ayudara a seguir viviendo para adelante. Yo no me imaginaba cómo seguir adelante. Es un vacío tan grande, que nunca lo he vivido. Pero tenía que subirme al escenario”, confesó.

A pesar del dolor, Don Carter siguió con sus compromisos profesionales. “Yo me subí con dolores enormes al escenario y hacía reír. Pero ella lo entiende, y muchas cosas nuestras”, expresó.

Finalmente, Juan Alcayaga recordó el instante más íntimo de la despedida: “Hasta me atreví a darle un beso. Era ella, no era otra persona. Lo duro es hacerle cariño a las manos y que su manito esté tiesa, helada, tocarle la cara, pero lo hice y eso me sirvió”.