Iba con pasajeros a bordo: Bus RED se incendió en Providencia mientras realizaba su recorrido

Durante la mañana de este jueves, un bus perteneciente al sistema RED Movilidad se incendió en la comuna de Providencia.

Según primeras informaciones, la máquina trasladaba pasajeros a la altura de Suecia con Providencia, cuando comenzaron las llamas.

Producto de este siniestro, los usuarios abandonaron la micro, mientras que personal de Bomberos y Carabineros llegaron al lugar, sofocando las llamas.

De momento, no se reportan personas heridas, mientras que el tránsito en el lugar fue restablecido, luego de una interrupción por trabajos del personal de emergencia.