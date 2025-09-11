;

FOTO. Flor de Rap sorprende con arriesgado debut en plataforma para adultos

“Lo que querías de tu patrona“, escribe la cantante en una de sus publicaciones.

José Campillay

Flor de Rap sorprende con arriesgado debut en plataforma para adultos

La escena urbana chilena vuelve a sacudirse con una jugada inesperada más allá de la música. Esta vez, de la mano de Flor de Rap.

Y es que la cantante decidió abrir una nueva faceta en su carrera al sumarse a Arsmate, reconocida plataforma de ‘contenido para adultos’, donde promete compartir material inédito y sin censura.

Fue tanto que me lo pidieron que aquí estoy, llegó la patrona”, expresó la intérprete, invitando a sus seguidores a suscribirse a su espacio exclusivo.

Con este anuncio, la artista asegura que mostrará una faceta mucho más íntima de su personalidad, lejos de los escenarios y de la música.

Revisa también:

ADN

“Te doy la bienvenida a esta nueva experiencia exclusiva con la patrona, podrás ver lo que siempre quisiste de mí”, escribió en su nuevo perfil dentro del sitio.

“Acá podrán ver todos mis tatuajes, cada detalle y cada historia que llevo marcada en la piel”, adelantó, dejando claro que sus registros buscarán cautivar tanto por lo visual como por el trasfondo personal.

La cantante, conocida por temas como Inmarchitable, enfatizó que este proyecto nace directamente de la insistencia de sus fanáticos. “Aquí mando yo, y se van a sorprender con lo que tengo preparado. Prepárense, porque nunca me han visto así”, aseguró.

Con su incorporación, la plataforma suma a una de las figuras más influyentes del género, que ahora busca expandir su relación con el público en un terreno completamente distinto.

ADN

Flor de Rap debutó en Arsmate

