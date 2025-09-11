Expertos se ponen de acuerdo: estos alimentos antiedad pueden ayudarte a vivir más años
Conoce los secretos de la alimentación que combaten los signos del envejecimiento.
Incorporar ciertos alimentos en tu dieta podría no solo mejorar tu salud, sino también ayudarte a vivir más años.
Según el Dr. Michael Aziz, internista certificado en Nueva York y especialista en medicina regenerativa, existen alimentos “verdaderamente antiedad” que ralentizan el envejecimiento.
Entre los más recomendados se encuentran las verduras de hoja verde como espinaca, kale y acelga, ricas en vitaminas A, C y K, además de folato, que protege la función cerebral y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.
Los frutos secos, como nueces, almendras y castañas de Brasil, también destacan por sus grasas saludables, vitamina E y antioxidantes, que protegen la piel y el corazón, además de reducir la inflamación.
Revisa también
En cuanto a las proteínas saludables, los pescados grasos como el salmón y sardinas son fuente de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular y cerebral.
Comer pescado tres o cuatro veces por semana puede agregar años a tu vida, según Aziz.
Los berries —arándanos, frutillas y frambuesas— contienen antioxidantes como antocianinas que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, y ayudan a reducir los niveles de cortisol, hormona que acelera el envejecimiento celular.
Otros alimentos que se suman a la lista incluyen palta, chocolate oscuro (mínimo 70% cacao), alimentos fermentados como kimchi o kefir, y vegetales crucíferos como brócoli, coles de Bruselas y coliflor.
El consumo regular de estos alimentos no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también se ha vinculado con las denominadas “zonas azules”, regiones del mundo donde la población alcanza edades centenarias.