Conoce los secretos de la alimentación que combaten los signos del envejecimiento.

Javiera Rivera

Expertos se ponen de acuerdo: estos alimentos antiedad pueden ayudarte a vivir más años / PeopleImages

Incorporar ciertos alimentos en tu dieta podría no solo mejorar tu salud, sino también ayudarte a vivir más años.

Según el Dr. Michael Aziz, internista certificado en Nueva York y especialista en medicina regenerativa, existen alimentos “verdaderamente antiedad” que ralentizan el envejecimiento.

Entre los más recomendados se encuentran las verduras de hoja verde como espinaca, kale y acelga, ricas en vitaminas A, C y K, además de folato, que protege la función cerebral y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.

Los frutos secos, como nueces, almendras y castañas de Brasil, también destacan por sus grasas saludables, vitamina E y antioxidantes, que protegen la piel y el corazón, además de reducir la inflamación.

En cuanto a las proteínas saludables, los pescados grasos como el salmón y sardinas son fuente de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular y cerebral.

Comer pescado tres o cuatro veces por semana puede agregar años a tu vida, según Aziz.

Salmón / AlexPro9500

Los berries —arándanos, frutillas y frambuesas— contienen antioxidantes como antocianinas que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, y ayudan a reducir los niveles de cortisol, hormona que acelera el envejecimiento celular.

Kseniya Ovchinnikova

Otros alimentos que se suman a la lista incluyen palta, chocolate oscuro (mínimo 70% cacao), alimentos fermentados como kimchi o kefir, y vegetales crucíferos como brócoli, coles de Bruselas y coliflor.

Imagen referencial. / Plateresca

El consumo regular de estos alimentos no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también se ha vinculado con las denominadas “zonas azules”, regiones del mundo donde la población alcanza edades centenarias.

