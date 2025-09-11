;

FOTOS. De la garra de Massú a la injusticia de Garín: las imágenes inolvidables de Chile en Copa Davis

Getty Images elaboró una lista con las postales más icónicas del equipo chileno en la competencia.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

La selección chilena de Copa Davis sigue su preparación de cara a la serie ante Luxemburgo en el Estadio Nacional, en un enfrentamiento que promete ser histórico para el tenis de nuestro país.

Cristian Garín (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) serán los encargados de saltar al Court Central Anita Lizana este 13 y 14 de septiembre para enfrentar al combinado europeo.

En ese contexto, Getty Images elaboró un listado con las fotografías más icónicas de los equipos chilenos de Copa Davis, un registro que repasa tanto la historia como el presente del tenis nacional en la competencia.

Las imágenes inolvidables de Chile en Copa Davis

La dupla Fernández-Massú, el dúo histórico que brilló representando al país, es catalogada por Getty como el abrazo que definió una era.

Getty Images / VICTOR ROJAS

“Sincronía en el césped”, así definen la imagen de Paul Capdeville y Adrián García enfrentando a los legendarios hermanos Bob y Mike Bryan en 2006, en una rara serie disputada sobre pasto.

Getty Images / HECTOR MATA

Nicolás Massú cae exhausto ante Igor Andreev, en una derrota que significó la eliminación de Chile, pero que reflejó la garra del actual capitán nacional, quien siempre dejó todo en la cancha.

Getty Images / MARTIN BERNETTI

“Victoria con identidad nacional”, otra postal de Massú, esta vez en 2009 tras vencer en la serie frente a Austria, cuando celebró ondeando una bandera chilena con orgullo.

Getty Images / Marcelo Hernandez

Cristian Garín contra el mundo, en 2025 en Bélgica, cuando el chileno enfrentó en singles a Zizou Bergs. El local celebró con exceso un punto y llegó a golpear al nacional, un episodio de injusticia que Garín sufrió en carne propia.

Getty Images / BSR Agency

