La selección chilena de Copa Davis sigue su preparación de cara a la serie ante Luxemburgo en el Estadio Nacional, en un enfrentamiento que promete ser histórico para el tenis de nuestro país.

Cristian Garín (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) serán los encargados de saltar al Court Central Anita Lizana este 13 y 14 de septiembre para enfrentar al combinado europeo.

En ese contexto, Getty Images elaboró un listado con las fotografías más icónicas de los equipos chilenos de Copa Davis, un registro que repasa tanto la historia como el presente del tenis nacional en la competencia.

Las imágenes inolvidables de Chile en Copa Davis

La dupla Fernández-Massú, el dúo histórico que brilló representando al país, es catalogada por Getty como “el abrazo que definió una era”.

“Sincronía en el césped”, así definen la imagen de Paul Capdeville y Adrián García enfrentando a los legendarios hermanos Bob y Mike Bryan en 2006, en una rara serie disputada sobre pasto.

Nicolás Massú cae exhausto ante Igor Andreev, en una derrota que significó la eliminación de Chile, pero que reflejó la garra del actual capitán nacional, quien siempre dejó todo en la cancha.

“Victoria con identidad nacional”, otra postal de Massú, esta vez en 2009 tras vencer en la serie frente a Austria, cuando celebró ondeando una bandera chilena con orgullo.

Cristian Garín contra el mundo, en 2025 en Bélgica, cuando el chileno enfrentó en singles a Zizou Bergs. El local celebró con exceso un punto y llegó a golpear al nacional, un episodio de injusticia que Garín sufrió en carne propia.