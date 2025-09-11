;

¿Cuánto ganan los contadores auditores en Chile? Estos son los sueldos según la universidad de egreso

La carrera promedia una empleabilidad del 88% en Chile, de acuerdo al Mineduc.

Sebastián Escares

Una de las carreras universitarias más tradicionales en nuestro país, es sin duda la de contador auditor.

Los registros financieros, al asesoramiento tributario y al control de gestión, son algunas de las principales labores que realiza un profesional en esta área diariamente.

Bajo ese contexto, es que mediante un análisis se dio a conocer cuánto ganan los contadores auditores en Chile actualmente.

Los sueldos de los contadores auditores en Chile

Según publicó LUN, con datos de la plataforma Mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc), los contadores auditores promedian una empleabilidad del 88% en nuestro país.

En tanto, en el medio antes citado, realizaron un listado con los sueldos que ganan estos profesionales dependiendo de su universidad de egreso. A continuación el detalle:

InstituciónEmpleabilidad 1er añoSueldo promedio
U. de Santiago92,1%$1.600.000 - $1.700.000
U. Diego Portales89,4%$1.500.000 - $1.600.000
U. de Talca89,0%$1.500.000 - $1.600.000
U. Central88,5%$1.400.000 - $1.500.000
U. Alberto Hurtado85,7%$1.400.000 - $1.500.000
U. de Valparaíso91,4%$1.400.000 - $1.500.000
U. Tecnológica Metropolitana86,3%$1.400.000 - $1.500.000
Pontificia U. Católica de Valparaíso84,6%$1.300.000 - $1.400.000
U. Andrés Bello76,5%$1.300.000 - $1.400.000
U. Austral85,7%$1.300.000 - $1.400.000
U. de Las Américas84,6%$1.300.000 - $1.400.000
IP Escuela Contadores Auditores Santiago85,5%$1.300.000 - $1.400.000
U. Autónoma75,4%$1.200.000 - $1.300.000
U. Católica Santísima Concepción72,0%$1.200.000 - $1.300.000
IP AIEP75,8%$1.200.000 - $1.300.000
IP Chile75,0%$1.200.000 - $1.300.000
IP Estudios Bancarios Gmo. Subercaseaux80,7%$1.200.000 - $1.300.000
U. de La Frontera82,0%$1.100.000 - $1.200.000
U. de La Serena70,4%$1.100.000 - $1.200.000
U. del Bío-Bío73,0%$1.100.000 - $1.200.000
Inacap79,1%$1.100.000 - $1.200.000
U. Católica del Maule83,5%$1.100.000 - $1.200.000
IP Duoc UC76,2%$1.100.000 - $1.200.000
U. de Concepción74,8%$1.000.000 - $1.100.000
IP Los Leones71,7%$1.000.000 - $1.100.000
IP Santo Tomás79,2%$1.100.000 - $1.200.000
IP Dr. Virginio Gómez61,3%$900.000 - $1.000.000

Los datos expuestos en la tabla fueron publicados en LUN, en base a información del Mineduc.

