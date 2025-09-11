¿Cuánto ganan los contadores auditores en Chile? Estos son los sueldos según la universidad de egreso

Una de las carreras universitarias más tradicionales en nuestro país, es sin duda la de contador auditor.

Los registros financieros, al asesoramiento tributario y al control de gestión, son algunas de las principales labores que realiza un profesional en esta área diariamente.

Bajo ese contexto, es que mediante un análisis se dio a conocer cuánto ganan los contadores auditores en Chile actualmente.

Los sueldos de los contadores auditores en Chile

Según publicó LUN, con datos de la plataforma Mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc), los contadores auditores promedian una empleabilidad del 88% en nuestro país.

En tanto, en el medio antes citado, realizaron un listado con los sueldos que ganan estos profesionales dependiendo de su universidad de egreso. A continuación el detalle:

Institución Empleabilidad 1er año Sueldo promedio U. de Santiago 92,1% $1.600.000 - $1.700.000 U. Diego Portales 89,4% $1.500.000 - $1.600.000 U. de Talca 89,0% $1.500.000 - $1.600.000 U. Central 88,5% $1.400.000 - $1.500.000 U. Alberto Hurtado 85,7% $1.400.000 - $1.500.000 U. de Valparaíso 91,4% $1.400.000 - $1.500.000 U. Tecnológica Metropolitana 86,3% $1.400.000 - $1.500.000 Pontificia U. Católica de Valparaíso 84,6% $1.300.000 - $1.400.000 U. Andrés Bello 76,5% $1.300.000 - $1.400.000 U. Austral 85,7% $1.300.000 - $1.400.000 U. de Las Américas 84,6% $1.300.000 - $1.400.000 IP Escuela Contadores Auditores Santiago 85,5% $1.300.000 - $1.400.000 U. Autónoma 75,4% $1.200.000 - $1.300.000 U. Católica Santísima Concepción 72,0% $1.200.000 - $1.300.000 IP AIEP 75,8% $1.200.000 - $1.300.000 IP Chile 75,0% $1.200.000 - $1.300.000 IP Estudios Bancarios Gmo. Subercaseaux 80,7% $1.200.000 - $1.300.000 U. de La Frontera 82,0% $1.100.000 - $1.200.000 U. de La Serena 70,4% $1.100.000 - $1.200.000 U. del Bío-Bío 73,0% $1.100.000 - $1.200.000 Inacap 79,1% $1.100.000 - $1.200.000 U. Católica del Maule 83,5% $1.100.000 - $1.200.000 IP Duoc UC 76,2% $1.100.000 - $1.200.000 U. de Concepción 74,8% $1.000.000 - $1.100.000 IP Los Leones 71,7% $1.000.000 - $1.100.000 IP Santo Tomás 79,2% $1.100.000 - $1.200.000 IP Dr. Virginio Gómez 61,3% $900.000 - $1.000.000

Los datos expuestos en la tabla fueron publicados en LUN, en base a información del Mineduc.