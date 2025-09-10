Ya no es Elon Musk: esta es la nueva persona más rica del mundo

Este miércoles, se dio a conocer que el multimillonario sudafricano, Elon Musk, ya no es la persona más rica del mundo.

¿La razón? Tras una subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, su cofundador, Larry Ellison, se convirtió en la persona más rica, según informó Bloomberg.

Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo

En concreto, la fortuna de Ellison, recientemente manifestó un aumento en US$101.000 millones durante esta mañana en Nueva York.

Al detalle, las acciones de Oracle acumulaban un alza del 45% en lo que iba del 2025 hasta el martes, ya que hoy experimentaron un aumento adicional del 41%.

De tal manera, el incremento bursátil récord de Oracle llevó al patrimonio del empresario de 81 años a los US$393.000 millones, superando a los US$385.000 de Elon Musk, según indica el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Cabe recordar, que Musk había estado ocupando el trono como la persona más rica del mundo durante 1 año.

¿Qué es Oracle? Es una compañía cuya labor es desarrollar software, hardware y una serie de servicios en la nube. Adicionalmente, desde hace un tiempo que forma parte del Proyecto Stargate, iniciativa que junto con SoftBank, MGX y OpenAI, se dedican a edificar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.