;

Ya no es Elon Musk: esta es la nueva persona más rica del mundo

El empresario sudafricano había ostentado el puesto durante un año.

Sebastián Escares

Ya no es Elon Musk: esta es la nueva persona más rica del mundo

Este miércoles, se dio a conocer que el multimillonario sudafricano, Elon Musk, ya no es la persona más rica del mundo.

¿La razón? Tras una subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, su cofundador, Larry Ellison, se convirtió en la persona más rica, según informó Bloomberg.

Revisa también

ADN

Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo

En concreto, la fortuna de Ellison, recientemente manifestó un aumento en US$101.000 millones durante esta mañana en Nueva York.

Al detalle, las acciones de Oracle acumulaban un alza del 45% en lo que iba del 2025 hasta el martes, ya que hoy experimentaron un aumento adicional del 41%.

De tal manera, el incremento bursátil récord de Oracle llevó al patrimonio del empresario de 81 años a los US$393.000 millones, superando a los US$385.000 de Elon Musk, según indica el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Cabe recordar, que Musk había estado ocupando el trono como la persona más rica del mundo durante 1 año.

¿Qué es Oracle? Es una compañía cuya labor es desarrollar software, hardware y una serie de servicios en la nube. Adicionalmente, desde hace un tiempo que forma parte del Proyecto Stargate, iniciativa que junto con SoftBank, MGX y OpenAI, se dedican a edificar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad