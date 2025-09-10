Por primera vez en Chile un matrimonio homoparental logra adoptar a un niño
Se trata de una pareja de la comuna de Valparaíso, quienes adoptaron a un niño de 11 meses.
Este miércoles, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció que por primera vez en nuestro país un matrimonio homoparental logró adoptar legalmente a un niño.
Según lo comunicado, se trata de Javier Reyes y Alejandro Vascone, residentes de la comuna de Valparaíso, que tras un proceso de dos años pudieron adoptar a un niño de 11 meses.
El proceso en cuestión, incluyó charlas, entrevistas, evaluaciones psicológicas y diversas visitas domiciliarias por parte del Servicio Mejor Niñez.
Según cita el Movilh, los protagonistas de la historia expresaron que “nos citaron a una reunión y nos dijeron: ‘hay un niño que es idóneo para ustedes, y ustedes para él’. No lo pensamos dos veces. En una semana nuestra casa se transformó, pasamos de no tener nada a preparar todo para recibirlo".
“Nuestra historia de adopción no solo cambió nuestras vidas, también está inspirando a otras a dar el primer paso (…) el camino no es fácil ni corto, pero vale cada segundo cuando se trata del bienestar de niños y la construcción de nuevas familias", agregaron.
Desde el Movilh también manifestaron su felicidad. “Valoramos especialmente que en Valparaíso ocurran estos avances, en tanto hace seis años es la región con más denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Este avance envía una señal de esperanza y positivo cambio para todas las personas LGBTIQ+ de Valparaíso, en especial para las familias”, destacaron.