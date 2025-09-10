Tres errores frecuentes al intentar aumentar el consumo de proteínas, según especialistas

Durante los últimos años ha existido un interés particular en la forma de alimentación, con un foco puesto en incorporar más proteínas en la dieta. Sin embargo, no siempre se hace de forma correcta.

Así lo advierten especialistas como Andrea Valenzuela, nutricionista de la Clínica Alemana, y Ximena Muñoz, nutrióloga de la Clínica MEDS, quienes coinciden en que este nutriente es clave para preservar la masa muscular y prevenir enfermedades, pero que a menudo se cometen errores en su consumo.

“Tenemos un reservorio de grasa y de carbohidratos en el cuerpo, pero no de proteína. Si la ingesta es insuficiente, la masa muscular va en deterioro”, explicó Valenzuela en conversación con El Mercurio.

Mantener ese tejido es fundamental, agrega Muñoz, porque “el músculo actúa como una coraza protectora que ayuda a prevenir patologías metabólicas y problemas de postura”.

En adultos, la recomendación mínima es de 0,8 gramos por kilo de peso al día, aunque la cifra puede aumentar en deportistas, embarazadas y personas mayores.

A continuación te contamos cuáles son los errores más comunes en esta materia:

Todo en una sola comida

En Chile, la proteína suele concentrarse en el almuerzo o la cena. Sin embargo, los especialistas recomiendan distribuirla en las tres comidas principales, con dosis de unos 30 gramos por ocasión. Ejemplos prácticos son un trozo de pescado o pollo en el almuerzo y la cena, o un desayuno con yogur enriquecido en proteínas y huevos.

“Incluir proteína en la mañana ayuda a controlar el apetito y reduce la ansiedad por picoteos”, precisó Andrea.

Fuentes poco saludables

La popularidad de productos como la mantequilla de maní o el consumo habitual de embutidos puede dar una falsa sensación de estar cumpliendo con los requerimientos.

“Si bien contienen proteína, su aporte principal son grasas y, en el caso de los embutidos, también sodio y compuestos asociados a mayor riesgo de hipertensión o cáncer digestivo”, advierte Muñoz.

Las especialistas sugieren priorizar proteínas de alta calidad, como pescado, huevos, lácteos o legumbres.

Sobreestimar el rol de suplementos

El auge de batidos y barras proteicas no debe desplazar a los alimentos naturales. “Con estos productos se pueden cubrir requerimientos, pero carecen de micronutrientes como hierro, B12 o zinc que sí entregan las carnes, aves y pescados”, subraya Valenzuela.

Muñoz añade que estos suplementos son útiles en casos específicos, como en adultos mayores con bajo apetito o en deportistas de alto rendimiento, pero no deberían reemplazar comidas completas.

Finalmente, ambas especialistas coinciden en que el consumo de proteínas, por sí solo, no garantiza la formación de masa muscular.

El ejercicio sigue siendo un factor esencial. Además, Muñoz advierte: “El exceso de proteínas puede aumentar la carga renal, lo que resulta especialmente riesgoso en personas con problemas en los riñones”.