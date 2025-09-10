;

Ni los regalos ni las comidas: este es el común hábito que fortalece la relación de pareja, según estudio

Investigadores de la Universidad de California en Riverside realizaron un estudio en que participaron 76 pareja de distinto género.

Sebastián Escares

Ni los regalos ni las comidas: este es el común hábito que fortalece la relación de pareja, según estudio

La vida en pareja contempla un sinfín de facetas y hábitos que mantienen estables a ambas partes de la relación.

Ya sea realizando panoramas de fin de semana, realizando cenas románticas o haciéndose regalos, las parejas buscan de cierto modo la felicidad.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, es que un estudio dio a conocer el común hábito que ayudaría a las parejas a fortalecer su vínculo.

¿Cómo fortalecer la vida en pareja?

En concreto, un estudio reveló que el chisme sería un aspecto que, sin duda alguna, mejoraría la vida en pareja.

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Riverside, publicado en Journal of Socialand Personal Relationships, se evidenció que aquellas parejas que chismean entre sí son más felices y mantienen un vínculo más fuerte.

En ese sentido, los investigadores señalaron que “los chismes dentro de las parejas están asociados con una mayor felicidad y mejores relaciones“.

En detalle, el análisis contó con la participación de 76 parejas de diferente género, a quienes grabaron para analizar cuidadosamente el 14% de sus conversaciones diarias.

Allí, se percataron de que “chismorrear negativamente con la pareja romántica al volver a casa de una fiesta podría indicar que el vínculo de la pareja es más fuerte que con sus amigos en la fiesta, mientras que chismorrear positivamente podría prolongar la diversión“.

En esa misma línea, los científicos aseguran que el hábito de realizar chismes puede reforzar la percepción de que ambas partes están en “el mismo bando”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad