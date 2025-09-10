Ni los regalos ni las comidas: este es el común hábito que fortalece la relación de pareja, según estudio

La vida en pareja contempla un sinfín de facetas y hábitos que mantienen estables a ambas partes de la relación.

Ya sea realizando panoramas de fin de semana, realizando cenas románticas o haciéndose regalos, las parejas buscan de cierto modo la felicidad.

Revisa también Subsidio Eléctrico 2025 en Chile: en esta fecha se entregan los resultados de la tercera convocatoria

Bajo ese contexto, es que un estudio dio a conocer el común hábito que ayudaría a las parejas a fortalecer su vínculo.

¿Cómo fortalecer la vida en pareja?

En concreto, un estudio reveló que el chisme sería un aspecto que, sin duda alguna, mejoraría la vida en pareja.

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Riverside, publicado en Journal of Socialand Personal Relationships, se evidenció que aquellas parejas que chismean entre sí son más felices y mantienen un vínculo más fuerte.

En ese sentido, los investigadores señalaron que “los chismes dentro de las parejas están asociados con una mayor felicidad y mejores relaciones“.

En detalle, el análisis contó con la participación de 76 parejas de diferente género, a quienes grabaron para analizar cuidadosamente el 14% de sus conversaciones diarias.

Allí, se percataron de que “chismorrear negativamente con la pareja romántica al volver a casa de una fiesta podría indicar que el vínculo de la pareja es más fuerte que con sus amigos en la fiesta, mientras que chismorrear positivamente podría prolongar la diversión“.

En esa misma línea, los científicos aseguran que el hábito de realizar chismes puede reforzar la percepción de que ambas partes están en “el mismo bando”.