Tabla de posiciones Primera B: asi quedó la pelea por el ascenso a seis fechas del final / Instagram @deportes.recoletasadp

En el cierre de la fecha 24 de la Primera B, San Marcos de Arica tenía la opción de encender aún más la batalla por el ascenso.

Sin embargo, en la zona norte de Santiago, Deportes Recoleta hizo respetar su localía para, al menos, no perder.

Ramón Fernández tuvo dos chances claras en favor del “Santo”, pero no pudo vulnerar a la zaga visitante.

Así las cosas, San Marcos de Arica terminó igualando 0-0 con Deportes Recoleta, instalándose en el cuarto lugar, con 38 unidades, a cuatro del líder, Universidad de Concepción.

📹⚽🇨🇱 Paridad en la capital



Te dejamos el compacto con los mejores momentos del empate entre Deportes Recoleta y San Marcos de Arica, por la fecha 24 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/kQoOWZ7IaL — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 8, 2025

La tabla de la Primera B

Con el cierre de la jornada, a seis fechas para el final de la fase regular, el “Campanil” es el líder de la tabla, con 42 puntos, superando por uno a su escolta, Deportes Copiapó.

Todo en una pelea por el título que tiene todavía con chances matemáticas a gran parte de la categoría: de hecho, del tercero al décimo hay apenas ocho puntos de diferencia, en una batalla que le permitirá del segundo al octavo disputar la Liguilla de Ascenso.

En tanto, respecto a la batalla por evitar el descenso, Santiago Morning se afianzó como colista, a seis unidades de la salvación, pero con Magallanes, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe sin poder respirar del todo.

ANFP Ampliar

DD