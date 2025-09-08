;

Tabla de posiciones Primera B: asi quedó la pelea por el ascenso a seis fechas del final

San Marcos de Arica no pudo acercarse a la cima tras igualar con Deportes Recoleta.

Carlos Madariaga

Tabla de posiciones Primera B: asi quedó la pelea por el ascenso a seis fechas del final / Instagram @deportes.recoletasadp

En el cierre de la fecha 24 de la Primera B, San Marcos de Arica tenía la opción de encender aún más la batalla por el ascenso.

Sin embargo, en la zona norte de Santiago, Deportes Recoleta hizo respetar su localía para, al menos, no perder.

ADN

Ramón Fernández tuvo dos chances claras en favor del “Santo”, pero no pudo vulnerar a la zaga visitante.

Así las cosas, San Marcos de Arica terminó igualando 0-0 con Deportes Recoleta, instalándose en el cuarto lugar, con 38 unidades, a cuatro del líder, Universidad de Concepción.

La tabla de la Primera B

Con el cierre de la jornada, a seis fechas para el final de la fase regular, el “Campanil” es el líder de la tabla, con 42 puntos, superando por uno a su escolta, Deportes Copiapó.

Todo en una pelea por el título que tiene todavía con chances matemáticas a gran parte de la categoría: de hecho, del tercero al décimo hay apenas ocho puntos de diferencia, en una batalla que le permitirá del segundo al octavo disputar la Liguilla de Ascenso.

En tanto, respecto a la batalla por evitar el descenso, Santiago Morning se afianzó como colista, a seis unidades de la salvación, pero con Magallanes, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe sin poder respirar del todo.

ADN

ANFP

DD

