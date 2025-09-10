Quién es Katia Hoffmann, finalista del Miss Valdivia que protagonizó una pelea con cuchillos
El caso se encuentra bajo investigación por lesiones y uso de arma blanca.
Katia Hoffmann, exfinalista del certamen Miss Valdivia 2025, se convirtió en protagonista de un violento episodio ocurrido recientemente en la ciudad.
El incidente involucró a otra joven, identificada como Ignacia Méndez, y se desarrolló primero dentro de la discoteque, para luego trasladarse al exterior del local, donde se registraron golpes de puño y el uso de un arma blanca.
En los videos difundidos en redes sociales, se puede ver a Hoffmann portando un cuchillo con el que habría ocasionado cortes a la víctima, generando amplia repercusión tanto en medios locales como digitales.
De la pasarela a la polémica
La joven, de 25 años, obtuvo el segundo lugar en el certamen Miss Valdivia 2025, quedando detrás de Constanza Carrasco.
Actualmente estudia periodismo en la Universidad Austral de Chile y cuenta con aproximadamente 30 mil seguidores en redes sociales, donde comparte su vida como influencer y figura pública.
Investigación en curso
Por su parte, las autoridades de Valdivia han iniciado diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El caso se encuentra bajo investigación por lesiones y uso de arma blanca, mientras la comunidad y redes sociales debaten sobre la conducta de figuras públicas en espacios nocturnos.