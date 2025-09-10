Quién es Katia Hoffmann, finalista del Miss Valdivia que protagonizó una pelea con cuchillos

Katia Hoffmann, exfinalista del certamen Miss Valdivia 2025, se convirtió en protagonista de un violento episodio ocurrido recientemente en la ciudad.

El incidente involucró a otra joven, identificada como Ignacia Méndez, y se desarrolló primero dentro de la discoteque, para luego trasladarse al exterior del local, donde se registraron golpes de puño y el uso de un arma blanca.

En los videos difundidos en redes sociales, se puede ver a Hoffmann portando un cuchillo con el que habría ocasionado cortes a la víctima, generando amplia repercusión tanto en medios locales como digitales.

De la pasarela a la polémica

La joven, de 25 años, obtuvo el segundo lugar en el certamen Miss Valdivia 2025, quedando detrás de Constanza Carrasco.

Actualmente estudia periodismo en la Universidad Austral de Chile y cuenta con aproximadamente 30 mil seguidores en redes sociales, donde comparte su vida como influencer y figura pública.

Investigación en curso

Por su parte, las autoridades de Valdivia han iniciado diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El caso se encuentra bajo investigación por lesiones y uso de arma blanca, mientras la comunidad y redes sociales debaten sobre la conducta de figuras públicas en espacios nocturnos.