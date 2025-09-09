Bielsa mira con optimismo el futuro de La Roja pese a ser colista de Eliminatorias: “Hay 10, 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes” / Marcelo Hernandez

Si hay una persona que se llevó todos los focos en el empate de Chile ante Uruguay fue Marcelo Bielsa.

El “Loco” fue ovacionado por los fanáticos en el estadio Nacional, con muchos valorando aún su aporte para que La Roja pudiera clasificar y jugar el Mundial de Sudáfrica 2010.

En conferencia de prensa, reconoció que la “Celeste” no tuvo un buen partido. “No fue un partido fácil para nosotros, la posesión fue compartida, pero ellos crearon situaciones mejores a las nuestras. De haber habido un ganador, no debimos ser nosotros”, enfatizó, junto con mostrarse emocionado por su regreso al país.

“Los recuerdos que tengo de mi paso aquí son hermosos. Aquella época fue maravillosa a nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno. Soy muy agradecido. Cuando uno dice que recibe más de lo que merece pareciera que eso no es cierto o es falsa modestia, pero en mi paso por Chile recibí mucho. Di todo lo que pude y tampoco conseguí cosas importantes. Soy muy agradecido. En cualquier lado del mundo en que me cruzo con un chileno, me da alegría y tengo la necesidad de retribuir”, enfatizó.

Bielsa y el futuro de La Roja

También el DT argentino fue consultado respecto a lo que debe buscar la selección chilena tras quedar fuera del Mundial 2026.

“No soy la persona más indicada para eso, pero lo que sí es evidente es que hay muchos jugadores con una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido. La mayoría de los jugadores que tiene, uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos, pero eso tiene que suceder, depende de los tiempos de maduración de los jugadores”, recalcó.

“Vería con optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años. Hay 10, 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes”, comentó Marcelo Bielsa, apuntando algunas virtudes que ve en los prospectos de La Roja.

“Chile tiene buenos extremos, buenos proyectos de atacantes, una base que todavía puede ser el soporte de los años próximos, algunos volantes. Si fuera responsable u observador del fútbol de Chile, creo que va a crecer y construir un equipo bueno”, cerró en el Nacional.