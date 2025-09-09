;

VIDEO. Lucas Cepeda se proyecta como líder del nuevo proceso de La Roja: “Somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile”

“Estamos mal como fútbol chileno, pero creo que dejamos buenas sensaciones”, señaló el extremo de Colo Colo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Pese a culminar uno de los peores procesos de Eliminatorias en la historia de La Roja, Lucas Cepeda se alza como una de las figuras que invita a ilusionarse de cara al camino hacia el Mundial 2030. Tras el encuentro, el joven atacante se refirió al cambio generacional que comenzará a implementarse en la selección chilena.

“Me quedo con sensaciones muy buenas, porque metimos gran parte del partido en su arco a una potencia como Uruguay, que ya está clasificada, no como nosotros que salimos últimos, hay que reconocerlo”, señaló a la transmisión de CHV.

Revisa también:

ADN

Consciente del cambio generacional que vive Chile, Lucas Cepeda fue claro. “Veníamos con la ilusión de que este tenía que ser nuestro comienzo. Si nos vemos las caras, somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile. Ya está la Generación Dorada, ya nos dio mucho”, enfatizó.

El delantero también aprovechó de dejar un mensaje para los hinchas. “Tenemos que revertir esta situación. Estamos mal como fútbol chileno, pero creo que dejamos buenas sensaciones. Espero que la gente se haya quedado con la espinita de que esta generación puede levantar a Chile”, dijo.

Pensando en lo que viene, Lucas Cepeda fue claro: “Ahora comienza un nuevo proceso. Hay que prepararse con todo para el primer paso que es la Copa América. Llevamos 12 años sin ir a un Mundial y es lamentable, porque Chile tiene que estar siempre en esas instancias”.

Finalmente, tuvo palabras para Nicolás Córdova, quien cerró su interinato antes de volver a la Sub 20. “El profe es el primero que quiere levantar esto y nosotros de la mano con él lo vamos a hacer. Hay que poner la bandera de Chile en lo más alto de nuevo para que nos miren de otra manera”, cerró el extremo de Colo Colo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad