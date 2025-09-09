Pese a culminar uno de los peores procesos de Eliminatorias en la historia de La Roja, Lucas Cepeda se alza como una de las figuras que invita a ilusionarse de cara al camino hacia el Mundial 2030. Tras el encuentro, el joven atacante se refirió al cambio generacional que comenzará a implementarse en la selección chilena.

“Me quedo con sensaciones muy buenas, porque metimos gran parte del partido en su arco a una potencia como Uruguay, que ya está clasificada, no como nosotros que salimos últimos, hay que reconocerlo”, señaló a la transmisión de CHV.

Consciente del cambio generacional que vive Chile, Lucas Cepeda fue claro. “Veníamos con la ilusión de que este tenía que ser nuestro comienzo. Si nos vemos las caras, somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile. Ya está la Generación Dorada, ya nos dio mucho”, enfatizó.

El delantero también aprovechó de dejar un mensaje para los hinchas. “Tenemos que revertir esta situación. Estamos mal como fútbol chileno, pero creo que dejamos buenas sensaciones. Espero que la gente se haya quedado con la espinita de que esta generación puede levantar a Chile”, dijo.

Pensando en lo que viene, Lucas Cepeda fue claro: “Ahora comienza un nuevo proceso. Hay que prepararse con todo para el primer paso que es la Copa América. Llevamos 12 años sin ir a un Mundial y es lamentable, porque Chile tiene que estar siempre en esas instancias”.

Finalmente, tuvo palabras para Nicolás Córdova, quien cerró su interinato antes de volver a la Sub 20. “El profe es el primero que quiere levantar esto y nosotros de la mano con él lo vamos a hacer. Hay que poner la bandera de Chile en lo más alto de nuevo para que nos miren de otra manera”, cerró el extremo de Colo Colo.