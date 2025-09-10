Estudiante de 14 años ingresó armada a colegio y efectuó disparos al aire en Argentina

Un grave incidente se registró en la provincia argentina de Mendoza, luego de que una estudiante de 14 años ingresara con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz.

De acuerdo con medios locales, la adolescente habría llevado una pistola perteneciente a su padre, quien se desempeña como policía en la vecina provincia de San Luis.

Al llegar al establecimiento, la joven amenazó a sus compañeros y docentes, aunque en ese primer momento no disparó.

Posteriormente, la menor se dirigió al patio del colegio, donde efectuó tres disparos al aire. La situación obligó a la evacuación inmediata de alumnos, profesores y personal administrativo, mientras efectivos policiales rodeaban el recinto.

A raíz de la situación, un grupo especial de la policía de Mendoza ingresó al establecimiento con el objetivo de negociar con la adolescente y persuadirla para que entregue el arma.

Revisa también VIDEO. Ministro de Finanzas fue lanzado a un río en medio de protestas masivas en Nepal

Reacciones de las autoridades

El alcalde de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que la menor es su familiar, hija de uno de sus primos. “La intención es que salga sana y salva. Se encuentra sola dentro del colegio y las fuerzas especiales están intentando convencerla”, declaró a la prensa local.

Ubieta agregó que el hecho se trataría de “un caso aislado” y calificó el episodio como un reflejo de los complejos desafíos que enfrenta la juventud en la actualidad.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona y no se han reportado heridos hasta el momento. En tanto, la justicia de Mendoza ya abrió una investigación para determinar las circunstancias del caso.