Luto en el mundo artístico: muere Natalia Rae, actriz de cine para adultos, a los 33 años

El cine para adultos está de luto. Recientemente se confirmó la muerte de Natalia Rae, famosa actriz de la industria, conocida en redes sociales como ‘NatPack’.

La intérprete de 33 años estaba de vacaciones en Costa Rica junto a familiar y amigos cuando el pasado 2 de septiembre perdió la vida.

Por el momento se desconocen las causas detrás del fallecimiento. Eso sí, un día antes del trágico desenlace la modelo estadounidense había sufrido una lesión en sus extremidades inferiores tras resbalar.

“Sé que fue una luz en sus vidas, tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me demostró cuánto significaban para ella”, escribió su hermana al momento de despedirla.

“Me alegra mucho que haya podido compartir ese lado increíble y lleno de emoción con todos ustedes, porque realmente fue una de las mejores personas en este planeta“, sigue el texto.

Su pariente invitó a hacer donaciones a través de una campaña en GoFundMe. “No es barato llevarla a casa con su familia, donde pertenece”, reveló la mujer.

