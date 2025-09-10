Melita y Antonia Abraham iniciarán el próximo 20 de septiembre ya de manera formal la larga ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Todo pues en Shanghai disputarán el Mundial adulto, donde serán las únicas representantes nacionales en la prueba, disputando el dos sin timonel (W2-) en aguas chinas.

Las oriundas de San Pedro de la Paz asumieron ya la partida de Bienvenido Front, su histórico entrenador, tras su participación en París 2024, para lo cual adoptaron una nueva fórmula de preparación.

Con ello, pasaron de concentrar en España a radicarse en Alemania. “Es el primer Mundial post Juegos Olímpicos, es el inicio de una nueva era para nosotras. Estuvimos 11 años en un proceso y ahora cambiamos prácticamente todo. Tenemos mucha ilusión. Estamos en un muy buen nivel, nuestra autoconfianza ha aumentado un montón. Hemos podido tomar nuestras decisiones, conocernos un poco más en torno a qué es lo que necesitamos. El camino a Los Ángeles es hacer las cosas distintas, con más foco en la nutrición y los sistemas de medición que estamos haciendo”, comentó Melita Abraham en diálogo con ADN TOP.

“Estuvimos yendo a Bañolas por 11 años y ya necesitábamos un cambio de aire, otra pista, otra gente. Se nos abrió la puerta de venir a Alemania y lo hemos disfrutado mucho. Ha sido súper entretenido, algo totalmente nuevo”, complementó Antonia Abraham.

“Tenemos nacionalidad alemana y ha sido una ventaja porque podemos estar más de tres meses acá. La gente se cree mucho que los alemanes son cerrados, pero nos han recibido muy bien. Nos ha sorprendido la calidad de personas que son. Tienen 15 mujeres en el equipo y no estamos tan acostumbradas a trabajar con tantas a la vez. Estamos con profesionales y equipo de último nivel, lo que un deportista de alto rendimiento necesita. Estamos contentas de subir este peldaño, que lo necesitábamos”, detalló Melita, en una dupla nacional que valora las mejores condiciones para su entrenamiento.

“Hemos estado afinando el bote con esta tecnología biomecánica, ver los ángulos al remar y exprimirnos al 100%, mejorar nuestra eficiencia. Tenemos un dispositivo en el bote que mide dónde aplicamos la fuerza cada una, nos ayuda a igualarnos en los ángulos. Nos ha funcionado y ayudado un montón, hemos notado muchos cambios”, cerró Antonia en ADN TOP antes de embarcarse de Berlín a Shanghai para disputar el Mundial de Remo.