Chile define al equipo que representará al país en el Mundial de Básquetbol 3x3 Unificado / Olimpiadas Especiales Chile

El pasado fin de semana se disputó el primer torneo masivo de Básquetbol 3x3 Unificado, en el marco de la preparación del país para albergar los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2027.

Esta instancia implica que atletas con y sin discapacidad intelectual se reúnen en equipos para competir juntos, fomentando el entendimiento mutuo a través del deporte.

En este contexto, la delegación de la Universidad Andrés Bello, compuesta por Exequiel Prado, Jose Espinosa, Cristóbal Espinosa, Gael Rojas y Andrés Galmes, y liderados por el DT José Luis Campos, obtuvo el primer lugar del evento.

Dicho triunfo les permitirá representar a Chile en San Juan, Puerto Rico, donde se disputará el Mundial de Básquetbol 3x3 Unificado de Olimpiadas Especiales.

"Estamos felices de representar a Chile en este mundial. Dejaremos todo en la cancha para ver si logramos una nueva medalla para nuestro país”, señaló el deportista José Espinosa, visiblemente emocionado.

Ahora, defenderán la camiseta nacional en el torneo que se desarrollará entre el 5 y 7 de octubre, donde será parte del grupo B junto a Canadá, Montenegro y China Taipei.

“Nos encontramos trabajando en la planificación integral de la preparación deportiva y de salud de los jugadores, con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones para representar a nuestro país en esta prestigiosa instancia mundial", destacó la gerenta general de Olimpiadas Especiales Chile, Patricia Duane.