Virtuoso conjunto irlandés brilló en festival de música de vanguardia en La Serena / Paula Tapia

Una significativa jornada inaugural tuvo la presente versión 2025 del festival Musicahora, que organiza el Departamento de Música de la Universidad de La Serena y la Sociedad Bach de la capital regional de Coquimbo, el cual se dedica a difundir las nuevas tendencias de música de vanguardia y experimental.

Y esto porque se presentó una agrupación de renombre mundial en cuanto a la creación contemporánea en música, el Hard Rain SoloistEnsemble proveniente de Irlanda.

Conformado por Aisling Agnew (flauta), Sarah Watts (clarienetes), Ioana Petcu-Colan (violín), Yseult Cooper Stockdale (cello) y Daniel Browell (piano). Son todos músicos de gran calibre, de tremendas capacidades técnicas, y poseedores de una gran flexibilidad interpretativa.

Bajo la dirección de Paul McCusker, presentaron un programa con tres compositores chilenos y cuatro compositoras irlandesas, fruto de una colaboración que se alza como hito en la historia de los 21 años de este festival.

La partida fue con ‘Green’ de Elaine Agnew, cuyos juegos rítmicos se beneficiaron de una precisión milimétrica por parte de los cinco músicos, cuyos sonidos inundaron con firmeza el espacio de la Sala de Conciertos del Departamento de Música.

Le siguió una obra del director artístico del festival, Esteban Correa, bajo el sugerente título de ‘La Industria de la Nostalgia’. La partitura confirma la sólida pluma de este compositor serenense, en que diverso material se entrelaza de manera convincente, incluyendo silencios desoladores, y la formación de un arco dramático que después de resuelve en una coda certeramente efectiva.

La obra ‘Hunted’ de Úna Monaghan resultó de alto impacto. La compositora, presente para este estreno mundial, dio unas breves palabras explicando la obra la cual trata de la actual situación en Gaza.

En su primera parte aparece material altamente expresivo, donde afloran ritmos propios de la música de Irlanda, generando un ambiente idílico que se interrumpe con sonidos grabados que evocan drones.

Los instrumentos empiezan imitar esos drones, y a tocar silbatos, y luego de tal pandemónium los músicos se levantan, dan la espalda al público y levantan pañuelos blancos, mientras suena un sonido grabado de arpa celta. Tras eso, una sección final, donde vuelve hasta cierto punto la calma inicial. Fue la obra más aplaudida de la noche.

Nombres y música desde Irlanda

Felipe Pinto D’Aguiar, actualmente viviendo y enseñando en la ciudad de Valdivia, es uno de los compositores más interesantes del Chile actual. Su pieza ‘Remansos’ consiste de una cadena de sonidos que se van cruzando para conseguir atractivas armonías. El pianista tocó un sintetizador sumando colores a esta música que parecía traspasar atmósferas.

Hablar de Jane O’Leary, es hablar de una figura eminente en la composición irlandesa. Y ciertamente en ‘Skips and Swirls’ se sintió una mano experimentada, un discurso profundo, con un sabio uso de contrastes y una arquitectura de la música bien construida. Hay que recalcar que esta pieza fue estreno absoluto, lo que honró al festival mismo.

Cristián Morales-Ossio es un nombre ya consagrado en la música actual del país, debido a su extensa exploración de la informática al servicio de la música, y una búsqueda tímbrica constante en cada una de sus piezas, donde la paleta sonora parece expandirse hasta el infinito. Tal es el caso de su ‘Pendule’, que fue escrito para el Hard Rain, y que se benefició del alto nivel de sus músicos.

Otro nombre fundamental de la música irlandesa es Rhona Clarke, autora de la obra final ‘Non-Stop’. Poseedora de un ímpetu feroz, el magnífico trabajo en el ritmo en esta partitura resultó contagioso, y la solidez de su escritura es reflejo de la larga trayectoria de esta creadora.

El concierto como un todo se alza como uno de los más importantes que se hayan visto en la historia del festival Musicahora.