Así fue el primero de los shows de Pat Metheny en Chile: consolidando el amor local por la fusión / Ignacio Orrego / @Fotorock

Una noche amena, inspiradora, y reveladoramente profunda. Antes de que comenzaran los grandes recitales en Chile y cuando el televisado Festival de Viña era la única opción de ver importantes nombres de la escena musical mundial no-hispana, estuvo el jazz-fusión.

Las audiencias de la época pudieron ver por entonces a grandes nombres de esta música, cimentando el amor del público chileno por este género, a veces llamado también jazz-rock, cuando se “fusiona” con ese otro lenguaje.

Una de esas pioneras visitas fue la del guitarrista Pat Metheny en 1987, quien retornó en total gloria y majestad a nuestro país, ya que la demanda por verlo lo hizo agendar nada menos que cuatro fechas en el Teatro Nescafé de las Artes.

Y la primera noche de este reencuentro no podía dejar con gusto a poco, ya que fue contundente en su oferta (¡Dos horas y media de show!), y dejando en claro porqué Metheny es uno de los guitarristas más influyentes de fusión.

La música de Metheny es conocida por su complejidad y su capacidad para fusionar diferentes estilos, y en esta gira él toca de manera solitaria, apertrechado de media docena de guitarras, entre eléctrica y electroacústicas, y valiéndose de una máquina de loops para generar sus bases de acompañamiento.

Así, exploró una amplia gama de sonidos y texturas, desde la introspección melódica hasta la energía explosiva del rock, incluyendo guiños al bossa nova, la música concreta e incluso el noise.

El recorrido musical fue generoso en abarcar su amplia discografía, desde los legendarios álbumes que grabó para el sello ECM, hasta su más reciente trabajo ‘MoonDial’ de 2024.

El repertorio fue dispuesto en su gran mayoría a través de bien hilvanados medleys, tratados con fineza por el músico. Momentos especiales fueron varios. Por ejemplo, cuando en uno de estos medleys afloró la relajante “Last Train Home” de 1987, que en su época fue una suerte de hit radial con videoclip incluido. Otro que tocó la fibra sensible del público fue su versión para “Here, There and Everywhere” de los Beatles.

Para la ronda de bises, Metheny mostró más artilugios, como una guitarra conectada a un set de percusiones que se toca automáticamente según su interacción. Y el ambiente cercano, casi íntimo, que se generó, dio paso para que el guitarrista hablara de manera extensa entre números, contando de su vida, su amistad con Charlie Haden, o como la beatlemanía fue determinante para que se decidiera a tocar la guitarra.