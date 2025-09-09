“Un golpe preciso”: Israel lanza ataque en Catar contra líderes de Hamás

A través de un comunicado, el Ejército de Israel confirmó que perpetró un ataque en Catar en contra de los líderes de Hamás.

Según se puede leer en el documento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que la ofensiva tenía como objetivo el “liderazgo superior” de Hamás.

Por lo mismo, realizaron este ataque en conjunto con la agencia de seguridad Shin Bet, con el cual hicieron “un golpe preciso”.

Esta es la primera vez que Israel lanza una operación en Catar, mientras que medios internacionales reportan bombardeos en Doha.