Más de 100 mujeres surcoreanas demandan al Ejército de Estados Unidos por prostitución forzada

Más de 100 mujeres obligadas a trabajar como prostitutas para soldados estadounidenses de la USFK, desplegados en Corea del Sur, presentaron una demanda sin precedentes: acusan a Washington de abuso y piden una disculpa.

En una declaración conjunta, activistas por los derechos de las mujeres afirmaron que el Ejército estadounidense “ignoró la Constitución surcoreana” y despojó a las demandantes de su libertad personal y “destruyó sus vidas”.

La acción judicial solicita una indemnización de 10 millones de wones (7.200 dólares) por víctima. “Esta demanda pretende que tanto el Gobierno de Corea del Sur como las autoridades militares estadounidenses sean responsabilizadas conjuntamente”, precisó la abogada Ha Ju-hee a AFP.

Burdeles gestionados por el Estado surcoreano

Historiadores y activistas afirman que decenas de miles de surcoreanas trabajaron en burdeles autorizados y gestionados por el Estado entre los años 1950 y 1980, prestando servicios a las tropas estadounidenses apostadas en el país para protegerlo de Corea del Norte. Las mujeres denunciaron que recibían palizas y que quedaron con daños psicológicos.

En 2022, el máximo tribunal surcoreano dictaminó que el Gobierno había “establecido, gestionado y operado” ilegalmente los prostíbulos para el Ejército de Estados Unidos, y le ordenó pagar una indemnización a unas 120 demandantes.

Acusación directa contra el Ejército de EE. UU.

La semana pasada, 117 víctimas presentaron una nueva demanda, esta vez acusando directamente al Ejército estadounidense y exigiendo una disculpa por primera vez.

“Todavía no puedo olvidar las golpizas que me propinaban los soldados estadounidenses”, declaró una de las demandantes, de unos 60 años y que no quiso dar su nombre, en un comunicado.

Dijo que solo tenía 17 años cuando la engañaron para que aceptara el trabajo: pensaba que iba a ser camarera, pero la obligaron a ejercer la prostitución y le dijeron que no podía marcharse debido a su “deuda”.

“Todas las noches nos llevaban a rastras ante los soldados estadounidenses y abusaban sexualmente de nosotras. Todas las semanas nos obligaban a someternos a pruebas de enfermedades venéreas. Si había la más mínima anomalía, (...) nos inyectaban con una aguja gruesa una penicilina muy fuerte”, dijo.

Estados Unidos sigue teniendo alrededor de 28.500 soldados desplegados en Corea del Sur para ayudar a protegerla contra su vecino del norte, dotado de armas nucleares.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea (USFK) aseguraron a la AFP que “no harán comentarios mientras el proceso judicial esté en curso”.