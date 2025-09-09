Pueden postular personas fallecidas: Contraloría advierte graves vulnerabilidades en el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Durante este martes, se conoció un informe de la Contraloría que detecta serias falencias en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma implementada en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet para poner fin a la selección en los colegios.

Concretamente, el organismo constató que fue posible postular con el RUT de una persona adulta fallecida sin que el sistema emitiera alerta alguna.

Además, el SAE solo conserva los registros técnicos —o “logs”— durante una semana, lo que impide garantizar la trazabilidad y dificulta detectar irregularidades transcurrido ese plazo. Según el ente contralor, a la fecha de la revisión había más de 280 mil campos en blanco en estos registros.

El investigador Claudio Álvarez, de la Facultad de Ingeniería de la U. de los Andes, explicó a El Mercurio que “al momento de que se curse una postulación para un cupo en un establecimiento, se tiene que verificar el estado vital de la persona, y esa consulta al Registro Civil tiene que ejecutarse y validarse en tiempo real”.

Adicionalmente, añadió que los “logs” funcionan como una bitácora del sistema, pero en este caso “no existe tal bitácora”.

Las principales críticas

Desde el mundo académico, también surgieron críticas. Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, sostuvo que estas fallas “erosionan la credibilidad de una política pública que ya está fuertemente cuestionada por las familias”.

María Paz Arzola, investigadora de LyD, advirtió que si el sistema presenta debilidades, “se podría comenzar a poner en duda su supuesta ventaja, lo que afecta la credibilidad”.

En tanto, María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, remarcó que “no se trata de un aspecto técnico menor, sino de una herramienta que incide directamente en el futuro de un niño”.

La Contraloría recordó que ya había emitido alertas en 2023 y subrayó que gran parte de las mejoras dependen de proyectos tecnológicos aún en evaluación o sujetos a la Ley de Presupuestos 2026.

La Subsecretaría de Educación, Alejandra Arratia, respondió que las inconsistencias de este tipo “son detectadas y corregidas antes de que finalice el proceso de admisión”, descartando que se asignen vacantes con datos de personas fallecidas.

Además, aseguraron que se amplió la capacidad de los servidores y que la nueva infraestructura comenzará a operar este año.