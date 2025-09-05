Avanza proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en salas de clases: “Cuando algo te produce daño, tenemos que prohibirlo”

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con el senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación del Senado, sobre la prohibición de teléfonos celulares en las salas de clases.

Son varios los países en los que se han implementado restricciones en esta materia, buscando mejorar el enfoque en el aprendizaje y minimizar conductas como el ciberacoso.

En Chile está avanzando un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Educación con el objetivo de prohibir y regular el uso de los dispositivos digitales en los establecimientos educacionales.

El invitado comenzó destacando que “en países desarrollados esto se ha ido regulando hace varios años”, asegurando que “nosotros estamos atrasados respecto a esto”.

Al detallar la intención de estas medidas, apunta al “efecto que tiene a nivel cerebral la utilización de estos aparatos”, pero también “se ha ido comprobando que tiene un efecto en lo físico”.

De esta manera, identificó problemas como “niños con colesterol alto, con problemas cardiacos, con deformaciones físicas que se van produciendo”.

“Hay un desconocimiento muy grande, a nivel de los padres de menores de edad, de los efectos negativos que tiene la utilización, principalmente, de los smartphone”, sostiene el senador.

Por otra parte, se refirió a cómo esto influye en la convivencia escolar, lo que produce un “daño” mucho más amplio en los menores.

Detalles del proyecto

Respecto al proyecto como tal, Sanhueza hizo hincapié en que “la prohibición finalmente va a tener que ser total, desde pre-básica a cuarto medio“.

Por otra parte, destacó la importancia de cómo se trata este tema en las casas, con apoderados conscientes de todo lo que esto implica.

“Si aquí no contamos con el apoyo de los padres y apoderados, es imposible que esto tenga un efecto en los establecimientos educacionales (...) hay que trabajar en conjunto“, expuso.

De igual forma, sostiene que debe ser “la comunidad escolar la que llegue a ciertos consensos”, decidiendo las formas y medidas en que harían cumplir esta nueva normativa.

Prohibir el aparato, regular el daño

Uno de los cuestionamientos principales que surge en torno a este proyecto de ley es por qué se apunta directamente a prohibir los celulares en las salas de clase y no trabajar en una mejor regulación, sobre todo cuando estams en una época donde el conocimiento tecnológico y digital es clave.

Frente a esto, Gustavo Sanhueza fue enfático en señalar que “cuando algo te produce daño, tenemos que prohibirlo”, identificado estos aparatos como un problema severo.

“Eso no quiere decir que no sea compatible con la educación que se tiene que tener en estos instrumentos, porque hoy estamos en una era que tiene que ver con la tecnología con internet”, contrastó.

En la misma línea, sostiene que “lo que busca esta restricción no es que solamente sea en la clase, porque también hemos perdido la capacidad de sociabilizar (...) la educación no ha tenido que ver solamente con lo académico, sino también con cómo aprendemos a convivir en sociedad”.