Hasta 36 grados: estas son las regiones de Chile que tendrán una ola de calor hoy, según el tiempo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectará a dos regiones de Chile.

Según indicó el organismo, este evento climático se registrará durante este martes 9 de septiembre, donde las máximas llegarán hasta los 36 grados.

Ola de calor en Chile dejará hasta 36 grados, según el tiempo

Según la DMC, esta ola de calor se registrará en las regiones de Antofagasta y Atacama.

En Antofagasta, las máximas podrían alcanzar los 36 grados en zonas de la pampa, mientras que en cordillera los termómetros marcarán hasta 29° C.

Situación similar se registrará en Atacama, donde el peak de calor se dará en zonas precordilleranas, con 34 grados, mientras que en el litoral, las temperaturas llegarán a 27° C.