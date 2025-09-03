Muchas cosas son las que ocurren mientras las personas mantienen relaciones sexuales.

En ese sentido, algo que puede generar un revés o incomodidad en el acto sexual, es la eyaculación precoz por parte de los hombres.

Sin embargo, algo que muchos probablemente se preguntarán, es: ¿A qué se le considera una eyaculación precoz?

Este es el tiempo al que se le considera como una eyaculación “precoz”, según experta en sexología

La académica de la Universidad Autónoma y magíster en sexología de la Universidad de Almería de España, María Fernanda Martínez, en diálogo con ADN.cl, habló en torno a la eyaculación precoz en los hombres.

En primera instancia, la sexóloga explicó que, anteriormente, “estaba descrito en la literatura que una eyaculación precoz, por ejemplo, era aquella eyaculación que se producía antes de un minuto”.

Sin embargo, con el paso del tiempo los expertos han establecido que la eyaculación precoz es cuando “no se mantuvo o no se logró una relación sexual satisfactoria“, detalló Martínez.

En ese sentido, la especialista ejemplificó que “si una persona tuvo una relación sexual de, a lo mejor, dos minutos, que ya es el doble de lo que nos dice la literatura, pero no fue una relación sexual satisfactoria, también se considera como una eyaculación precoz porque no logró cumplir el objetivo de ser una relación sexual satisfactoria”.

Pero ojo, aquellas personas que no tienen una relación sexual cien por ciento satisfactoria tampoco puede ser considerada como un eyaculador precoz. “Es por ello que se mantiene la controversia, entre quienes sitúan la eyaculación precoz como un rango de tiempo (un minuto) y quienes proponen que tiene que ver con lograr una relación sexual satisfactoria”, concluyó la académica.

¿Y cuál es el tiempo promedio que dura una relación sexual? De acuerdo con lo expuesto por la sexóloga, el tiempo promedio en que dura el acto sexual es de entre 7 y 10 minutos.