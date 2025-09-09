Meteorología emite aviso por probabilidad de nubes que “dan vida a tornados” en el sur de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por la probable formación de nubes convectivas con características tornádicas en la Región de Los Lagos.

Este fenómeno meteorológico se dará entre la tarde y la noche de este martes, y traería consigo intensos vientos locales, rachas, y eventuales tornados que afectarían el litoral, la cordillera de la costa, los valles, y las zonas interiores de la región.

Más antecedentes los entregó Mitzio Riquelme, director regional del Senapred en Los Lagos. “Con relación a la probabilidad de nubes tornádicas, se recomienda a la población prestar atención a pronósticos de tormentas eléctricas, vientos, o granizo“.

También apuntó a estar alerta a la “presencia de una nube grande, oscura, y rotante que se desprende de forma de embudo, o a la ocurrencia de un remolino, de objetos levantados por el viento, lo cual podría indicar la presencia de un tornado".

Las autoridades han reiterado el llamado a la precaución, solicitando a la ciudadanía evitar actividades al aire libre en caso de registrarse ráfagas intensas, y mantenerse atento a los canales oficiales de información.