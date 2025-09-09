;

Meteorología emite aviso por probabilidad de nubes que “dan vida a tornados” en el sur de Chile

Autoridades han reiterado el llamado a la precaución.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Meteorología emite aviso por probabilidad de nubes que “dan vida a tornados” en el sur de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por la probable formación de nubes convectivas con características tornádicas en la Región de Los Lagos.

Este fenómeno meteorológico se dará entre la tarde y la noche de este martes, y traería consigo intensos vientos locales, rachas, y eventuales tornados que afectarían el litoral, la cordillera de la costa, los valles, y las zonas interiores de la región.

Más antecedentes los entregó Mitzio Riquelme, director regional del Senapred en Los Lagos. “Con relación a la probabilidad de nubes tornádicas, se recomienda a la población prestar atención a pronósticos de tormentas eléctricas, vientos, o granizo“.

También apuntó a estar alerta a la “presencia de una nube grande, oscura, y rotante que se desprende de forma de embudo, o a la ocurrencia de un remolino, de objetos levantados por el viento, lo cual podría indicar la presencia de un tornado".

Las autoridades han reiterado el llamado a la precaución, solicitando a la ciudadanía evitar actividades al aire libre en caso de registrarse ráfagas intensas, y mantenerse atento a los canales oficiales de información.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad