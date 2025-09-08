;

Soldado de 19 años fallece tras agresión sexual: exsargento británico reconoció el crimen

La joven había denunciado formalmente que el agresor la inmovilizó e intentó besarla.

Michael Webber, exsargento del Ejército del Reino Unido, admitió haber agredido sexualmente a una joven soldado, cuya muerte desató críticas por la gestión del caso por parte de la institución militar.

El exmilitar reconoció los hechos en una audiencia previa al juicio. La víctima, Jaysley Beck, tenía 19 años cuando fue encontrada muerta en su cuartel en Wiltshire, en diciembre de 2021.

Beck había denunciado formalmente que Webber la inmovilizó e intentó besarla durante un evento social, pero su caso fue inicialmente tratado como un asunto interno menor.

Por otro lado, una investigación interna determinó que la forma en que el Ejército manejó la denuncia contribuyó “significativamente” a la decisión de Beck de quitarse la vida.

El informe reveló además que un oficial intentó persuadir a la joven de no continuar con la denuncia y que el caso solo se elevó a superiores cuando la información ya había trascendido.

Por su parte, la madre de Beck, Leighann McCready, criticó a la institución por no remitir la denuncia a las autoridades civiles y valoró que Webber asumiera su responsabilidad.

El reporte también detalló que Beck era acosada persistentemente por otro miembro de su unidad, el bombardero Ryan Mason, quien le envió miles de mensajes y una carta extensa con contenido de carácter romántico y obsesivo.

El exsargento ahora espera sentencia por agresión sexual, mientras el caso ha vuelto a poner en el debate público la forma en que el Ejército británico maneja las denuncias de abuso dentro de sus filas.

