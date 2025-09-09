Medio internacional arma el once ideal de chilenos que jugaron en Brasil y un nombre genera indignación: “Poco serio”
El equipo está conformado por futbolistas nacionales que siguen activos y otros que ya se retiraron.
A través de sus redes sociales, el medio internacional Goal.com publicó un once ideal de jugadores chilenos que han pasado por el fútbol brasileño, con la inclusión de futbolistas que siguen activos y otros que ya se retiraron.
El equipo parte con Johnny Herrera (Corinthians) en el arco. En defensa aparecen Mauricio Isla (Flamengo), Elías Figueroa (Internacional), Gary Medel (Vasco da Gama) y Eugenio Mena (Santos/Cruzeiro/São Paulo/Sport Recife/Bahía).
El medio campo está conformado por cinco volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Claudio Maldonado (Cruzeiro/São Paulo/Santos/Flamengo/Corinthians), Charles Aránguiz (Internacional), Arturo Vidal (Flamengo/Paranaense) y Jorge Valdivia (Palmeiras). Mientras que Eduardo Vargas (Atlético Mineiro/Gremio) es el único delantero de la oncena.
Sin embargo, el nombre de Johnny Herrera despertó muchas críticas entre los hinchas. Varios comentaron que Roberto “Cóndor” Rojas o Nelson Tapia debieron estar en el once en lugar del “Samurái”.
Tanto Rojas como Tapia ganaron campeonatos en Brasil, con São Paulo y Santos respectivamente. Por su parte, Herrera no logró títulos y sumó pocos minutos en su paso por Corinthians.