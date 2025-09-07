Tras ser captada junto a gerente en show de Coldplay: mujer sorprendida en “kiss-cam” pide el divorcio a su marido

El controvertido momento vivido durante una kiss-cam en un concierto de Coldplay en Boston, Estados Unidos, el 16 de julio sigue generando consecuencias.

En esa ocasión, el beso entre Kristin Cabot y Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, se volvió viral cuando ambos reaccionaron con nerviosismo al aparecer en el Jumbotron del estadio.

Incluso Chris Martin, vocalista de la banda, comentó en pleno escenario: “O están teniendo una aventura, o simplemente son muy tímidos”.

Recientemente, se dio a conocer que Kristin presentó oficialmente la solicitud de divorcio de su esposo, Andrew Cabot, el pasado 13 de agosto en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, de acuerdo con información publicada por Daily Mail.

El mismo medio entrevistó a Julia, segunda esposa de Andrew Cabot, quien afirmó haberle enviado un mensaje a su expareja poco después de que el video del concierto se difundiera masivamente. La respuesta que recibió fue tajante: “Su vida no tiene nada que ver conmigo”.

Julia añadió que la separación está confirmada y que Andrew probablemente solo se siente avergonzado por la exposición mediática.

Tras el episodio, las repercusiones laborales no se hicieron esperar. Andy Byron renunció a su cargo como director ejecutivo de Astronomer y, poco después, Kristin Cabot también dejó de formar parte de la compañía.

Aunque ni Kristin ni Byron se han pronunciado públicamente sobre el escándalo, las redes sociales no han dejado de debatir sobre lo ocurrido, manteniendo viva la polémica semanas después del concierto.