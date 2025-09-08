;

¿Qué edad tiene los candidatos presidenciales? Revisa quién es el mayor y el más joven de cara a la elección 2025

Son ocho los políticos que están en carrera por la presidencia de Chile.

José Campillay

Cada vez falta menos para vivir un nuevo proceso de elección presidencial en Chile, donde la ciudadanía deberá elegir a un nuevo presidente.

En esta oportunidad, son ocho los candidatos ya oficialmente inscritos que estarán en la papeleta, cada uno con sus convicciones, programas e ideologías concretas.

Asimismo, un dato que siempre genera interés entre los votantes es la edad de cada contendiente, ya sea por simple curiosidad o análisis más profundos.

A continuación te detallamos la edad de cada candidato que se presentará en las elecciones presidenciales de Chile 2025:

ADN
  • Jeannette Jara: 51 años.
  • Eduardo Artés: 73 años.
  • Marco Enríquez-Ominami: 52 años.
  • Harold Mayne-Nicholls: 64 años.
  • Evelyn Matthei: 71 años.
  • Franco Parisi: 57 años.
  • José Antonio Kast: 59 años.
  • Johannes Kaiser: 49 años.

