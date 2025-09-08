;

Cara a cara esperado: Jara y Kast medirán fuerzas en el primer debate presidencial

La abanderada oficialista busca apuntar al republicano en temas sensibles, mientras él instala su plan de seguridad antes del 11 de septiembre.

Este miércoles 10 de septiembre se vivirá el primer debate televisado entre los ocho candidatos presidenciales, instancia que marcará un momento clave en la campaña.

La expectación se centra en el cara a cara entre la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes no se enfrentan públicamente desde hace meses.

Desde el comando de la postulante a La Moneda progresista ya adelantaron que emplazarán al republicano a dar explicaciones en materias sensibles como pensiones, el uso de cuentas falsas en redes sociales y sus posiciones frente a temas valóricos.

A José Antonio Kast hay que sacarle la careta (...) lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado. Que cuando habla, uno sabe lo que piensa”, señaló la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del equipo oficialista.

En paralelo, Kast presentó este lunes su “Plan Marcha Sin Violencia”, a pocos días del 11 de septiembre, buscando instalar la agenda de seguridad tras los incidentes registrados en la romería al Cementerio General. Sin embargo, el candidato ha evitado referirse de manera directa a esa conmemoración, insistiendo en que su postura es conocida y que el foco debe estar “en el futuro”.

El debate se perfila como un punto de inflexión en la campaña presidencial, ya que los comandos deberán enfrentar en televisión abierta los temas que hasta ahora han intentado esquivar. Con acusaciones cruzadas, estrategias de confrontación y un clima político marcado por tensiones, la cita de este miércoles promete ser el escenario donde los silencios ya no tendrán cabida.

