Primer debate presidencial en TV: dónde, cuándo y a qué hora verlo en vivo en Chile

La instancia contará con la participación los 8 aspirantes a La Moneda. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Con septiembre en pleno desarrollo, ya cada vez falta menos para que se produzcan las tan esperadas Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

En ese contexto, es que esta semana los diversos candidatos al sillón de La Moneda se enfrentarán en el primer debate presidencial en televisión.

Según lo establecido, para el debate el podio 1 lo ocupará José Antonio Kast, el podio 2 será utilizado por Jeannette Jara, el podio 3 por Eduardo Artés, el podio 4 por Harold Mayne-Nicholls, el podio 5 por Franco Parisi, el podio 6 por Johannes Kaiser, el podio 7 por Evelyn Matthei y el podio 8 por Marco Enríquez-Ominami.

En concreto, el primer debate presidencial televisado de este 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre.

En esa misma línea, la instancia será emitida por Chilevisión a partir de las 21:30 horas.

Por otro lado, entre las particularidades que tendrá el debate, está que será dividido en tres segmentos.

¿Cómo funcionará el debate presidencial?

En el primero, los periodistas Daniel Matamala, Andrea Arístegui y Macarena Pizarro realizarán preguntas, las cuales serán respondidas por los candidatos en un tiempo de 3 minutos cada uno.

En segunda instancia, los candidatos podrán tener un cara a cara entre ellos mismo, Allí, cada uno podrá escoger a dos para realizarle preguntas.

Por último, cada uno de los aspirantes al Gobierno tendrá un espacio para enviar un mensaje a la ciudadanía.

