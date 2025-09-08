Pese a tener bajas: los cracks de Uruguay que enfrentarán a Chile en la última fecha de Eliminatorias

Este martes, La Roja pondrá fin a uno de los peores procesos de Eliminatorias en la historia del fútbol chileno cuando enfrente a Uruguay en el Estadio Nacional.

Por la última jornada de las clasificatorias, las realidades de ambas selecciones son totalmente opuestas. Mientras la celeste, ya clasificada al Mundial 2026, marcha tercera en la tabla, Chile yace en el fondo con solo 10 puntos.

Pese a no haber nada en juego, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa deberá presentarse en Ñuñoa y, aunque cuenta con las bajas de Mathías Olivera, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri, mantiene una convocatoria repleta de cracks.

Lideran la lista Federico Valverde y Ronald Araújo, del Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente, dos futbolistas que han sabido consolidarse como de los mejores del mundo en su posición y referentes de dos de los clubes más grandes del planeta.

En un escalón más abajo aparecen los volantes de la Premier League Manuel Ugarte (Manchester United) y Rodrigo Bentancur (Tottenham), a los que se suma un reciente campeón de la liga inglesa como Darwin Núñez en el Liverpool, aunque en este mercado partió a Al-Hilal de Arabia Saudita.