;

Pese a tener bajas: los cracks de Uruguay que enfrentarán a Chile en la última fecha de Eliminatorias

Marcelo Bielsa regresa a nuestro país con una convocatoria liderada por figuras del Real Madrid y Barcelona.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ernesto Ryan

Este martes, La Roja pondrá fin a uno de los peores procesos de Eliminatorias en la historia del fútbol chileno cuando enfrente a Uruguay en el Estadio Nacional.

Por la última jornada de las clasificatorias, las realidades de ambas selecciones son totalmente opuestas. Mientras la celeste, ya clasificada al Mundial 2026, marcha tercera en la tabla, Chile yace en el fondo con solo 10 puntos.

Revisa también:

ADN

Pese a no haber nada en juego, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa deberá presentarse en Ñuñoa y, aunque cuenta con las bajas de Mathías Olivera, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri, mantiene una convocatoria repleta de cracks.

Lideran la lista Federico Valverde y Ronald Araújo, del Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente, dos futbolistas que han sabido consolidarse como de los mejores del mundo en su posición y referentes de dos de los clubes más grandes del planeta.

En un escalón más abajo aparecen los volantes de la Premier League Manuel Ugarte (Manchester United) y Rodrigo Bentancur (Tottenham), a los que se suma un reciente campeón de la liga inglesa como Darwin Núñez en el Liverpool, aunque en este mercado partió a Al-Hilal de Arabia Saudita.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad