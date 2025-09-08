;

Boca Juniors suma una semana sin DT: Miguel Ángel Russo sigue complicado de salud a días de un partido clave

El entrenador de 69 años fue dado de alta tras cinco días internado, pero no ha podido volver a dirigir los entrenamientos por orden de sus médicos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Sigue el drama en Boca Juniors por la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, quien estuvo cinco días internado en un hospital privado producto de una infección urinaria.

Aunque el DT de 69 años fue dado de alta este viernes 5 de septiembre y pasó el fin de semana descansando en su hogar, todavía no podrá volver a tomar las riendas del equipo “xeneize”, que este lunes retornó a los entrenamientos.

Según informan desde Argentina, su ánimo está en constante mejora, pero los médicos quieren ser cautelosos y entienden que aún no se encuentra en condiciones de retomar con normalidad su trabajo.

Si bien la fecha FIFA permitió que la semana pasada el cuadro de la Ribera entrenara sin compromisos de por medio, este domingo volverán a las canchas para enfrentar al Rosario Central de Ángel Di María por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Mientras Miguel Ángel Russo continúa con su recuperación, el encargado de dirigir las prácticas ha sido su ayudante, Claudio Úbeda. Al margen de esta complicación, en Boca Juniors buscarán seguir con su buena racha tras enlazar tres victorias seguidas.

