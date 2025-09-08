;

Paro en Hospital Regional de Concepción: ola de agresiones enciende la alerta en Unidad de siquiatría

La Fenats denunció que existe una brecha crítica de funcionarios y advirtió que la seguridad de los trabajadores está en riesgo.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

ADN

ADN

La unidad de psiquiatría del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción inició un paro de funciones luego de registrarse dos agresiones contra trabajadores en menos de dos semanas.

El personal exige mayores medidas de seguridad y el refuerzo de la dotación para enfrentar la sobrecarga que denuncian arrastrar desde hace años.

ADN

ADN

Según explicó Adolfo Bécar, dirigente de la Fenats Concepción, la situación se volvió insostenible tras el último episodio ocurrido en el área de pacientes forenses, donde una funcionaria fue atacada.

ADN

“La agresión en forense fue ayer, y la semana anterior también hubo una agresión. Habíamos iniciado una paralización desde el lunes pasado, pero ahora se suma este nuevo hecho que afecta directamente la seguridad de nuestros compañeros”, señaló.

El dirigente detalló que uno de los incidentes se produjo en la sección femenina, cuando una paciente agredió a una técnica de reemplazo, y el segundo en el sector forense, donde se encuentran pacientes derivados por razones judiciales.

“Estamos en plena negociación con la dirección del hospital y se evalúa un aumento de cargos técnicos en el área de mujeres, pero aún existe una brecha tremenda de funcionarios en psiquiatría”, advirtió Bécar.

ADN

ADN

Durante la mañana, representantes de la FENATS sostuvieron una reunión con el director del hospital en busca de soluciones. Hasta el momento, no se ha informado de un acuerdo o alguna medida tomada en esta instancia.

