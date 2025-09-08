;

Israel acepta última propuesta de alto el fuego en Gaza de EE.UU. que no compromete al fin total de la guerra

Este nuevo documento incluye la liberación de los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego y el fin de la operación israelí para ocupar Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, confirmó que han aceptado la última propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos.

Según el sitio web estadounidense Axios, el enviado especial de la Casa Blanca para el Medio Oriente, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás.

Este documento incluye la liberación de los 48 rehenes restantes a cambio de un alto el fuego y el fin de la operación de Israel para ocupar Gaza, informó un alto funcionario israelí familiarizado con los detalles, consignó El País.

Alto el fuego

A cambio, Israel tiene que liberar entre 2500 y 3000 prisioneros y detenidos palestinos recluidos en sus cárceles, incluidos cientos que cumplen cadena perpetua por matar a israelíes.

Según la propuesta, una vez declarado el alto el fuego, se iniciarían inmediatamente las negociaciones sobre las condiciones para poner fin a la guerra.

Cabe destacar que este nuevo documento, tal y como reveló Axios, no se compromete al fin total de la guerra, una de las principales exigencias de Hamás.

