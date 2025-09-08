;

Elevan a 6 los muertos tras ataque a tiros en Jerusalén: dos personas fueron detenidas

La policía israelí describió a los atacantes como “terroristas”, y aseguró que fueron “neutralizados” en el lugar del incidente.

Autoridades elevaron a 6 las personas que murieron, mientras que otras 12 resultaron heridas en un ataque a tiros por parte de dos individuos que fueron “neutralizados” en el lugar del incidente, en Jerusalén, según informó la policía israelí.

De acuerdo al servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), los fallecidos son tres hombres de unos 30 años y otro de unos 50, que murieron en el lugar. A ellos se suma una mujer de unos 50 años que fue trasladada al hospital y falleció allí.

El último reporte del MDA indica que 12 personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos en estado moderado.

Dos “terroristas” fueron “neutralizados”

El hecho ocurrió pasadas las 10:00 horas (hora local) en calle Yigal Yadin, cuando dos atacantes abrieron fuego, reportó el MDA. La policía israelí los describió como “terroristas”, y aseguró que fueron “neutralizados”.

“Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús”, dijo un paramédico del MDA en un comunicado, y otro afirmó que “había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción”.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad.

