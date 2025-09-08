Hombre se prende fuego en terminal de buses de Victoria y provoca intervención de Carabineros

Durante este lunes, un hombre intentó quemarse a lo bonzo en el terminal de buses de Victoria, región de La Araucanía.

Según información preliminar a la que pudo acceder Radio ADN, el hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, y pudo ser contenido gracias a la labor de Carabineros.

Esto porque tras percatarse del hecho, uniformados intervinieron y apagaron las llamas de la víctima.

Producto de esto, dos carabineros quedaron con lesiones en sus manos, mientras que la víctima resultó con quemaduras menos graves.

Ampliar