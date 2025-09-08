Histórico de Alianza Lima no olvida su último duelo contra la Universidad de Chile: “En ese partido nos robaron”

Alianza Lima y Universidad de Chile volverán a cruzarse en un torneo internacional, luego de que el fallo de la Conmebol clasificara a los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras lo ocurrido con Independiente de Avellaneda.

Desde Perú ya comienzan a palpitar el partido, al que catalogan como una revancha del recordado duelo por la Copa Libertadores 2010, donde la U eliminó a los “íntimos” tras un polémico gol de Felipe Seymour.

Wilmer Aguirre, delantero de Alianza en aquel compromiso, conversó con TNT Sports, donde señalo: “Es una revancha, que me dan ganas de jugar. Fui partícipe de ese partido y yo siento que nos robaron”.

“Esperemos que Alianza pueda seguir avanzando y marcando historia en el fútbol internacional, que por ahí nos está faltando. Es una Alianza renovado, con muchas ganas de seguir avanzando y, por qué no, vernos en una final internacional”, agregó.

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán primero en Perú el jueves 18 de septiembre, mientras que la revancha será el 25 del mismo mes en Coquimbo.