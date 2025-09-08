Corte Suprema ordena a la UC pagar millonaria indemnización a seleccionado agredido por sus compañeros en gira

La Corte Suprema condenó a la rama de rugby del Club Deportivo Universidad Católica a pagar $15 millones a Francisco Javier Baeza Salazar, seleccionado M16, tras ser agredido durante una gira internacional en 2019 por Francia.

La Suprema restituyó la indemnización que la Corte de Apelaciones había rebajado injustificadamente.

El fallo señala que el 21 de septiembre, en París, “un grupo de jóvenes de la delegación le cortó el pelo al actor con máquina afeitadora, contra su voluntad”, y lo “bautizaron” , provocándole heridas en el cuero cabelludo y un golpe en la frente que no fueron atendidos de inmediato.

Fuerte daño psicológico

El menor fue luego trasladado a un hospital donde le diagnosticaron “múltiples heridas a nivel del cuero cabelludo superficiales secundarias por cuchilla de segadora”.

El tribunal también destacó el daño psicológico del adolescente: “existe un daño en su expresión emocional, desapego con su deporte y grupo social, crisis a nivel familiar, pérdida de su independencia”, permaneciendo en terapia más de un año.

La Suprema cuestionó la rebaja de la indemnización en segunda instancia: “Se advierte que los sentenciadores de segunda instancia deciden rebajar el monto a indemnizar en más de un 85% (...) sin explicar ni otorgar las razones que tuvo en cuenta”.