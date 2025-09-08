Famosa actriz de cine para adultos chilena celebró dos grandes premios de la industria / Instagram

Un reconocimiento a nivel mundial. La chilena Catherine Knight, figura de Arsmate y actriz chilena del cine para adultos, recibió dos premios en los 2025 Euro XMAs, una de las acciones más brillantes de la industria porno del viejo continente.

Junto a Amirah Adara, Catherine Knight fue una de las primeras presentadoras de la noche y “marcó el tono de glamour del evento con su elegancia y seguridad en la alfombra roja”, según afirma el medio especializado Xbiz.

La reconocida figura porno se consagró al recibir dos importantes premios internacionales: el “Best Sex Scene – All-Sex" y el “Best Sex Scene – Virtual Reality".

El primer premio “Best Sex Scene - All Sex” lo recibió junto a sus colegas del rubro Little Caprice y Marcello Bravo.

En tanto, el “Best Sex Scene - Virtual Reality” lo obtuvo en compañía de los actores porno, Greta Foss, Sata Jones, Apra Shay y Michael Fly, en el video titulado como “Año Nuevo ruidoso” en español.

Tras haber sido premiada, Knight manifestó que “ganar en los XMA con Best Sex Scene All Sex y Best Sex Scene VR fue un reconocimiento inmenso. Dos categorías distintas, dos premios que reflejan la versatilidad de mi trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto“.

En esa misma línea, la actriz chilena de cine para adultos sostuvo que “no hay nada más lindo que sentir el reconocimiento de la industria. Los XMA fueron un sueño cumplido y una gran inspiración para seguir desafiando límites”.

A través de redes sociales, la “pornostar” mostró su felicidad tras su consagración. “¡Mi corazón está tan lleno! ¡Gracias a todos por toda vuestra encantadora energía y recuerdos hechos!“, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, la actriz chilena mostró su preparación para asistir al evento. A continuación el registro: