;

Famosa actriz de cine para adultos chilena celebró dos grandes premios de la industria

Catherine Knight fue una de las figuras principales en los premios 2025 Euro XMAs.

ADN Radio

Famosa actriz de cine para adultos chilena celebró dos grandes premios de la industria

Famosa actriz de cine para adultos chilena celebró dos grandes premios de la industria / Instagram

Un reconocimiento a nivel mundial. La chilena Catherine Knight, figura de Arsmate y actriz chilena del cine para adultos, recibió dos premios en los 2025 Euro XMAs, una de las acciones más brillantes de la industria porno del viejo continente.

Junto a Amirah Adara, Catherine Knight fue una de las primeras presentadoras de la noche y “marcó el tono de glamour del evento con su elegancia y seguridad en la alfombra roja”, según afirma el medio especializado Xbiz.

Revisa también

ADN

La reconocida figura porno se consagró al recibir dos importantes premios internacionales: el “Best Sex Scene – All-Sex" y el “Best Sex Scene – Virtual Reality".

Famosa actriz de cine para adultos chilena celebró dos grandes premios de la industria

El primer premio “Best Sex Scene - All Sex” lo recibió junto a sus colegas del rubro Little Caprice y Marcello Bravo.

En tanto, el “Best Sex Scene - Virtual Reality” lo obtuvo en compañía de los actores porno, Greta Foss, Sata Jones, Apra Shay y Michael Fly, en el video titulado como “Año Nuevo ruidoso” en español.

Tras haber sido premiada, Knight manifestó que “ganar en los XMA con Best Sex Scene All Sex y Best Sex Scene VR fue un reconocimiento inmenso. Dos categorías distintas, dos premios que reflejan la versatilidad de mi trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto“.

En esa misma línea, la actriz chilena de cine para adultos sostuvo que “no hay nada más lindo que sentir el reconocimiento de la industria. Los XMA fueron un sueño cumplido y una gran inspiración para seguir desafiando límites”.

A través de redes sociales, la “pornostar” mostró su felicidad tras su consagración. “¡Mi corazón está tan lleno! ¡Gracias a todos por toda vuestra encantadora energía y recuerdos hechos!“, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, la actriz chilena mostró su preparación para asistir al evento. A continuación el registro:

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad