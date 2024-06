En una transición poco común, Catherine Knight pasó de estudiar Odontología a convertirse en una destacada creadora de contenido para adultos internacional. En una reciente entrevista con ADN.cl, la chilena compartió los detalles de su singular trayectoria y cómo se ha consolidado en una industria aún rodeada de tabúes.

“Fue una transición lenta”, confesó la joven de 31 años, que en la actualidad vive en Europa, específicamente en Budapest, Hungría. “Pasé de Odontología al modelaje primero, que fue siempre una pasión que tuve desde muy chica. Pensé que simplemente iba a ser un hobby, pero terminó siendo un trabajo a tiempo completo”, agregó.

La decisión de abandonar la universidad no fue fácil, pero su creciente éxito en el modelaje la llevó a viajar constantemente, lo que hizo imposible continuar con sus estudios. Sin embargo, la pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión en la vida de la chilena. “Al estar encerrada y no saber cómo seguir con la vida, creo que todos tuvimos un poquito de crisis existencial en esos tiempos. Fue como, bueno, si podemos reinventar todo, si puedo hacer todo de cero, chao, me voy a Alemania, me voy a vivir a Europa y empezar de cero”, relató.

Durante este periodo, Catherine descubrió la plataforma Chaturbate, donde comenzó a realizar streamings sexuales. Aunque inicialmente no tenía experiencia en el consumo de este tipo de contenido, su pareja de entonces la animó a probar. “Él me dijo, oye, ¿por qué no pruebas esta plataforma? Es superbuena, la veo siempre y me encanta, y las chicas ganan superbuena plata. Así que empezamos haciendo unos streamings juntos, pero luego me di cuenta de que me llevaba mucho mejor haciéndolo sola”.

“Empecé a ver Pornhub para estudiar”

La profesionalización de su carrera no se hizo esperar. En Berlín, Catherine se dedicó a perfeccionar su contenido, invirtiendo en mejor luz, equipo y scripts. “Empecé a ver Pornhub para estudiar cómo lograban que se viera todo tan bonito y elegante. Justo en ese momento me contactó la agencia JulModels, la mejor agencia de modelos eróticas en Europa, y coincidió perfecto porque yo quería aprender más y la agencia quería trabajar conmigo”.

Sin embargo, su éxito no solo se basa en su capacidad de producir contenido de alta calidad, sino también en su independencia. “Siempre he pensado que tener tu propia independencia dentro de la industria es crucial”, afirmó. Esta mentalidad la ha llevado a ser una de las creadoras de contenido más influyentes en plataformas como OnlyFans.

“He tenido demasiada suerte”

En cuanto a su vida personal, Catherine reconoce haber tenido mucha suerte con el apoyo familiar. “He tenido demasiada suerte. Mi familia me apoya porque no siempre es así. Al principio, mi mamá no lo entendía, pero a medida que fui haciendo esto a tiempo completo y de manera profesional, y viendo como las ganancias, mi mamá está así, pero feliz, tan feliz”.

Catherine también subrayó la importancia del “porno ético”, una práctica que valora profundamente. “El porno ético es increíble porque hay muchas más conversaciones, zooms para conocer al actor o actrices antes de la escena, para saber qué cosas te gustan y qué cosas no, y cómo hacer que todos estén cómodos. Es un cuidado y un amor muy diferente”.

Finalmente, Catherine entregó un mensaje para aquellos que aún tienen prejuicios sobre la industria del contenido para adultos. “Siento que cada uno es y está todo bien. Yo hago lo que hago y ellos tendrán sus opiniones. Igual los invito a verlo como un trabajo, como cualquier otro, y abrir la mente no estaría mal”.