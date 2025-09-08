Betsy Camino volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un video que rápidamente encendió a sus seguidores.

La modelo cubana compartió un registro en Instagram donde aparece con una ajustada polera negra y un traje de baño que dejó poco a la imaginación. El objetivo de la publicación, según explicó ella misma, fue incentivar a los usuarios a suscribirse a su cuenta en OnlyFans.

“¡Escándalo! Activé un descuento por este finde en mi página azul. Te veo allá”, escribió la expareja de Julio César Rodríguez, provocando de inmediato una ola de reacciones en la plataforma. Los comentarios no tardaron en multiplicarse, con decenas de elogios hacia su figura.

En su perfil de OnlyFans, la exfigura televisiva invita directamente a los interesados: “Bienvenidos a mi página. Aquí verás mi lado más íntimo y sensual. Nunca antes visto en otro lugar. Prepárate para disfrutar cada segundo aquí conmigo, nos vamos a divertir muchísimo papi”.

El acceso a este contenido exclusivo tiene un costo mensual de 15 dólares, con fotos y videos sin censura disponibles para los suscriptores.

El presente de Betsy Camino lejos de la televisión chilena

En paralelo a su faceta digital, Betsy también desarrolla diversos proyectos en Chile. Actualmente, lidera ByC Salón, ubicado en Providencia; ByC Boutique, una tienda de ropa con envíos a nivel nacional; y ByC Dance Competition, certamen que reúne a bailarines de distintas edades y estilos con importantes premios.

Su trayectoria en la televisión chilena comenzó cuando llegó al país como bailarina, tras formarse en la Escuela Nacional de las Artes de Cuba.

Posteriormente, fue parte de Morandé con Compañía y ganó especial notoriedad en 2017 por su romance con Julio César Rodríguez. En 2018 fue coronada reina del Festival de Viña del Mar y más tarde participó en programas de baile y cocina.