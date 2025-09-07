Ataque masivo con drones y misiles golpea Kiev: dos muertos y daños en sede del gobierno

Un ataque ruso con drones y misiles contra Kiev en la madrugada del domingo dejó al menos dos personas fallecidas —un bebé y una mujer joven— y cinco heridos, entre ellos una embarazada, según el alcalde Vitali Klitschko. Las explosiones desataron un incendio y dañaron el techo y los pisos superiores del edificio del Gabinete de Ministros, sede del gobierno en el centro de la capital, confirmó el primer ministro ucraniano.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche 805 drones y 13 misiles, la mayor andanada de vehículos no tripulados desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Las defensas ucranianas reportaron el derribo de 751 drones y cuatro misiles. Moscú sostuvo que sus objetivos fueron exclusivamente instalaciones militares e infraestructura de transporte vinculada al esfuerzo bélico.

El presidente Volodímir Zelensky calificó los ataques como “un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, insistió en la necesidad de reforzar la defensa aérea —“cada sistema adicional salva vidas”— y pidió aplicar “todo lo acordado en París” para presionar a Rusia. Zelensky dijo haber hablado con el presidente francés Emmanuel Macron para coordinar pasos diplomáticos y una “respuesta adecuada” de los aliados. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su “consternación” y afirmó que por primera vez el “centro del gobierno civil” de Ucrania fue atacado.

It is important that today we saw a broad response from our partners to this strike. Clearly, Russia is trying to inflict pain on Ukraine with even more brazen attacks. This is a clear sign that Putin is testing the world – whether they will accept or tolerate this. pic.twitter.com/X2vGTgnDTX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

Los bombardeos alcanzaron además otras ciudades. En Odesa, hubo incendios en edificios residenciales e infraestructura civil; en Kremenchuk se registraron múltiples explosiones con cortes eléctricos; y en Krivói Rog los impactos afectaron infraestructura urbana y de transporte, sin víctimas reportadas. En paralelo, el ejército ucraniano aseguró haber atacado un tramo del oleoducto Druzhba en la región rusa de Briansk, dentro de su estrategia de golpear activos energéticos que sostienen la economía de guerra de Moscú.

El ataque llega en un clima de creciente escepticismo sobre una salida cercana al conflicto. Dos decenas de países, liderados por Francia y Reino Unido, se comprometieron recientemente a respaldar una fuerza de “tranquilidad” que supervise eventuales acuerdos, algo que el Kremlin ha rechazado como “inaceptable” y objetivo “legítimo”. Mientras tanto, socios de Kiev prevén reunirse la próxima semana para discutir refuerzos en defensa aérea y capacidades para ataques en profundidad.

Según Zelensky, las fuerzas rusas mantienen ocupada aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. Tres años y medio de guerra han dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y amplia destrucción en el este y sur del país. En el frente regional, Polonia activó aviones propios y aliados para garantizar la seguridad aérea ante la oleada de ataques en el oeste ucraniano.