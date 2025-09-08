;

Destacado colegio denuncia “robo de nombre”: Tribunal ordena frenar uso de la marca Cambridge College

La jueza subrayó que el uso de la denominación genera confusión entre los usuarios por prestar los mismos servicios.

Cristóbal Álvarez

Jose Francisco Zuñiga

Durante este lunes, el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por la Sociedad Educacional Latorre Valenzuela Limitada por el uso no autorizado de la marca registrada “Cambridge College”, vinculada a servicios educacionales.

La jueza Susana Ortiz Valenzuela consideró que se cumplen los requisitos para que proceda la acción, destacando que la parte demandante acreditó la titularidad de la marca con certificados emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

El actor posee un derecho de propiedad industrial respecto a la marca ‘Cambridge College’ para los servicios establecidos en las clases 25, 35 y 41, referidos principalmente a la prestación de servicios educacionales”, indica la resolución.

En su defensa, la parte demandada reconoció utilizar la denominación “Colegio Cambridge Larraín”, pero alegó que el nombre se usaba antes del registro y que existen otros registros con la palabra “Cambridge”. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos.

“Que, en cuanto a haberse usado el nombre de manera previa a haberse registrado, la marca no puede considerarse como una causal suficiente para entender que, a contar del registro, se permite continuar su uso sin autorización del titular”, señala el fallo.

La jueza también subrayó que el uso de la denominación genera confusión, ya que la demandada presta servicios educacionales en los mismos niveles incluidos en el registro de la marca.

“Se acredita que la demandada utiliza el nombre ‘Colegio Cambridge Larraín’ en un sentido similar al contenido registrado por la marca ‘Cambridge College’, siendo en consecuencia un uso que constituye una infracción a la Ley N°19.039”, concluye la sentencia.

