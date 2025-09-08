;

Subsidio DS1 2025: revisa aquí si estás entre las más de 6.900 familias que ya fueron beneficiadas por el Minvu

Los resultados ya fueron publicados y puedes revisar la lista acá.

Cristóbal Álvarez

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que 6.902 familias de todo el país resultaron seleccionadas en el primer llamado nacional de este año al Subsidio para Sectores Medios (DS1). Los resultados se encuentran publicados en el sitio web del ministerio.

El programa DS1 está dirigido a familias de ingresos medios y medios bajos que no son propietarias de una vivienda. Les permite comprar una casa o departamento nuevo o usado, en zonas urbanas o rurales, además de la opción de construir en un terreno propio.

Según cifras del Minvu, del total de seleccionados un 28,5% (1.970) corresponde al Tramo 1, un 35,5% (2.450) al Tramo 2 y un 36% (2.482) al Tramo 3. En este proceso, que estuvo abierto entre el 19 y el 30 de mayo, más de la mitad de las postulaciones (54,5%) se realizaron en línea, consolidando la preferencia por este método.

¿Cuánto se eleva el valor máximo de las viviendas?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó que las familias seleccionadas en los tramos 2 y 3 podrán acceder a las mejoras transitorias que elevan el valor máximo de las viviendas nuevas a 3.000 UF. Además, se incorpora un subsidio al crédito hipotecario, que reduce la tasa de interés entre un 0,61% y 1,16%, junto con disminuir el pie exigido al 10% en viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

“Desde el Minvu seguimos buscando alternativas para apoyar a las familias de ingresos medios y medios bajos, que enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda”, señaló Montes.

¿Cuáles son los nuevos beneficios?

Entre los beneficios adicionales, se contempla un aporte de 100 UF extra al comprar viviendas en proyectos de Integración Social y Territorial (DS19) que cuenten con recepción final hasta marzo de 2024.

Las familias seleccionadas en los tramos 2 y 3 pueden aplicar sus subsidios a través del portal encuentratuvivienda.minvu.cl, donde se listan viviendas nuevas disponibles por región, comuna, precio, tipo de inmueble y características.

Revisa aquí si eres parte del grupo beneficiario del DS1

Los resultados de esta selección del programa Subsidio para Sectores Medios, también conocido como DS1, están disponibles en el sitio web del ministerio en www.minvu.cl. Este beneficio permite a las familias beneficiarias de todo el país adquirir una vivienda nueva o usada, así como la posibilidad de construir una para aquellas que cuenten con un sitio propio.

