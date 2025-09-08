;

Ciudadanos venezolanos se convierten en los principales solicitantes de asilo en la Unión Europea

Según la Agencia Europea de Asilo, casi la totalidad de las peticiones venezolanas se concentraron en España.

Javiera Rivera

Venezuela

Venezuela / Jesus Vargas

Los venezolanos se posicionaron como los solicitantes de asilo más numerosos en la Unión Europea (UE) en el primer semestre de este año, según el informe publicado por la Agencia Europea de Asilo.

De acuerdo a los datos, entre enero y junio de 2025, se registraron 399.000 solicitudes de asilo en toda la UE, lo que representa una disminución del 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

Francia y España concentraron la mayor parte de las solicitudes, con 78.000 y 77.000 peticiones, respectivamente, seguidos por Alemania (70.000), Italia (64.000) y Grecia (27.000).

El informe destaca un cambio significativo en la composición de los solicitantes. Mientras que las solicitudes de ciudadanos sirios cayeron un 66%, las de venezolanos aumentaron un 31%.

La disminución de solicitudes sirias en Alemania se atribuye, según la agencia, al fin del régimen de Bachar al Asad.

Por otro lado, la mayoría de los venezolanos optó por España, país que concentra el 93% de las solicitudes de esta nacionalidad, motivados por la lengua común y la tendencia de las autoridades españolas a otorgar protección nacional.

El documento también subraya que, aunque el número total de solicitudes descendió respecto al año anterior, la dinámica migratoria refleja cambios geopolíticos y sociales significativos.

