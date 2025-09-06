El extraordinario caso de una mujer que puede “viajar en el tiempo mentalmente”

Una adolescente identificada como TL se convirtió en el centro de un inusual estudio de caso tras demostrar una memoria autobiográfica altamente superior (HSAM o hipertimesia): es capaz de recordar con fecha y detalles vívidos una asombrosa cantidad de episodios personales y, además, “pre-vivir” escenas de su futuro personal con la misma riqueza sensorial. Menos de un centenar de personas en el mundo han sido descritas con este rasgo.

El trabajo, publicado en Neurocase y liderado por la neuropsicóloga Valentina La Corte (Universidad Paris Cité), es la primera evaluación exhaustiva que explora cómo alguien con HSAM recupera eventos pasados e imagina eventos futuros. En pruebas clínicas, TL alcanzó el tramo más alto del rendimiento normativo al recordar cuatro hechos relevantes de cinco periodos de su vida, con recuerdos “ricos en detalles contextuales” y fuerte sensación de re-experiencia.

Desde la infancia, TL relata que puede “viajar mentalmente en el tiempo” y observar sus recuerdos desde varios ángulos, como si estuviera presente y a la vez omnisciente. A los 8 años lo contó a amigos —que no le creyeron— y solo a los 16 lo confesó a su familia por miedo a parecer “extraña”. A los 17 decidió hacerlo público.

Una de las claves del caso es su organización mental de la memoria: los datos neutros o académicos, sin carga emocional, quedan como “recuerdos oscuros” que requieren esfuerzo; en cambio, los recuerdos personales se almacenan en una “habitación blanca” —una biblioteca mental—, con objetos, fotos y “etiquetas” que consignan qué pasó, cuándo y con quién. Los recuerdos dolorosos —como la muerte de su abuelo— se guardan en un cofre dentro de esa sala. TL describe también estancias auxiliares: una “habitación fría” para calmarse, otra mínima para resolver problemas y un cuarto “habitado por soldados” que apareció cuando su padre fue a la guerra y al que acude cuando siente culpa, publica ScienceAlert.

El estudio precisa que TL distingue días dentro del último mes, meses en los últimos dos años y, en recuerdos más antiguos, logra ubicar solo el año. Aunque este trabajo no profundiza en las desventajas, la literatura sobre HSAM recoge que algunos hipertimésicos viven un flujo incesante e incontrolable de evocaciones. Las autoras advierten que, con tan pocos casos descritos desde 2006, aún faltan respuestas: cómo influye el envejecimiento, si es posible modular la acumulación de recuerdos o qué mecanismos cerebrales sostienen esta extraordinaria indexación por fechas.

Comprender casos como TL puede iluminar cómo el cerebro codifica, recupera y depura la memoria autobiográfica, pieza central de nuestra identidad y del sentido de continuidad personal.