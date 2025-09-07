;

Vientos de hasta 100 KM por hora: DMC emite aviso para seis regiones

El evento se extiende del 8 al 10 de septiembre según región; Chiloé y litoral interior de Los Lagos tendrán rachas de hasta 80 km/h.

Mario Vergara

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó avisos por “viento normal a moderado” para parte del norte y del sur del país, con rachas que podrían alcanzar hasta 100 km/h. En el norte (Tarapacá y Antofagasta) el evento se extenderá desde la mañana del lunes 8 de septiembre hasta la noche del martes 9; en el sur (La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén) regirá desde la noche del lunes 8 hasta la mañana del miércoles 10, asociado al paso de un sistema frontal.

En Tarapacá, el litoral presentará el lunes vientos de 25–40 km/h; en la pampa, el martes se prevén 25–40 km/h. Para Antofagasta, tanto el litoral como la pampa podrían anotar 25–40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes y el martes.

Revisa también:

ADN

En La Araucanía, el litoral alcanzará 40–60 km/h con rachas de 80 km/h entre lunes y martes; la cordillera de la Costa podría llegar a 60–80 km/h (rachas 80) el lunes y 40–60 km/h (rachas 80) el martes. En valles, se esperan 40–60 km/h (rachas 70) el martes; en la precordillera, 40–60 km/h (rachas 70) el miércoles.

Los Ríos registrará 40–60 km/h con rachas de 70 km/h en litoral y cordillera de la Costa lunes y martes; en precordillera, 40–60 km/h (rachas 70) el lunes. En Los Lagos, litoral y cordillera de la Costa tendrán 40–60 km/h con rachas de 80 km/h lunes y martes; en Chiloé, 40–60 km/h (rachas 80) el lunes y 40–60 km/h (rachas 70) el martes; el litoral interior, 40–60 km/h (rachas 70) ambos días.

El peak se proyecta para la zona insular norte de Aysén, con 40–60 km/h y rachas de hasta 100 km/h el lunes, y 40–60 km/h con rachas de 80 km/h el martes. La DMC recordó que un “aviso” implica fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos, por lo que recomendó informarse permanentemente, especialmente a quienes realicen actividades expuestas.

